In der zweiten Erweiterung treffen die Spielwelten von Alan Wake und Control im Remedy-Connected-Universe erstmalig aufeinander. So erfährt Jesse Faden mehr über die Geschehnisse in Bright Falls und muss sich mit einer Schatten-Kreatur herumschlagen. Doch trotz der tollen Prämisse bleibt AWE hinter The Foundation zurück.

Sehr häufig gilt es Energiewürfel in entsprechende Generatoren zu stopfen.

Die Kreatur lauert im Dunkeln.

Finstere Areale können mit der schwebenden Baustellen-Leuchte erhellt werden.

Nachdem Jesse in der ersten Erweiterung ( Control: The Foundation ) einen Abstecher in das Fundament gemacht hatte, darf sich die FBC-Direktorin im zweiten und letzten DLC ( Control: AWE ) im Investigations-Sektor umschauen, in dem einige AWE-Fälle (Altered World Events) untersucht wurden. Den Bereich kann man nach Abschluss der siebten Hauptmission "Das Gesicht des Feindes" via Hauptaufzug betreten.In dem neuen Gebiet jagt man eine Kreatur, die dort seit Jahren ihr Unwesen treibt und gegen normale Attacken der Dienstwaffe unempfindlich ist. Die Kreatur war einmal Dr. Emil Hartman, der die Vorgänge in Bright Falls rund um den Cauldron Lake untersucht hatte und nach einem Selbstexperiment von einer dunklen Präsenz übernommen wurde - und ja, Bright Falls war der Schauplatz von Alan Wake . Hartman wurde dann vom FBC in Gewahrsam genommen, kam aber durch die Hiss-Invasion frei, wobei sich die Hiss und die dunkle Präsenz gegenseitig verstärkten und ein neues Monster schufen, das es in Control: AWE zu bekämpfen gilt. Wie die Gegner in Alan Wake muss die Hartman-Kreatur mit Licht bekämpft werden, womit ein neues Element ins Spiel kommt, schließlich treibt sich Hartman gerne in schattigen Arealen herum. Wenn sich Jesse in dieser Dunkelheit befindet, schwindet übrigens ihre Energie, die sie für ihre Spezialfähigkeiten braucht ...Der Kampf mit der Dunkelheit ist zumeist mit der Kreatur verbunden und zieht sich über den gesamten neuen Sektor hin. Während diese Licht-Schatten-Mechanik zu Beginn noch überraschend ist, macht sich schnell Ernüchterung breit, da es meist darum geht, irgendwie im Licht zu bleiben und Energiewürfel in Generatoren zu schleudern, damit das Licht wieder angeht. Etwaige Hiss-Gegner, die noch aus der Dunkelheit heraus angreifen, zerren schon an den Nerven. Der Endbosskampf mit seinen geplanten Selbstheilungen hinterlässt zudem einen schlechten Eindruck und unterbietet viele andere Bosskämpfe aus Control, die ohnehin nie eine Stärke des Grundspiels waren. Abseits der Begegnungen mit der Kreatur darf noch eine Art "schwarzer Glibber", der sich über Türen oder Generatoren gelegt hat, mit Licht (Scheinwerfer schweben lassen) verdrängt werden.Die Gestaltung der neuen Areale lässt leider zu wünschen übrig, vor allem im Vergleich zu The Foundation, da man vorwiegend in recycelt wirkenden Arealen des Bureaus unterwegs ist. Es fehlt einfach an optischer Abgrenzung zu dem Rest des Spiels und einer eigenen visuellen Identität, die es im Fundament gab. Es erweckt den Eindruck, dass AWE schnell produziert und veröffentlicht werden musste - ggf. beeinflusste auch Covid-19 die Entwicklung. Diese Einschätzung wird dadurch untermauert, dass es nur ziemlich generische Nebenquests vom Lieblingshausmeister Ahti und viel zu kurze, aber gute Abstecher wie Apollo 14 gibt. Hier verschenkt Control: AWE viel Potenzial. Konversationen mit anderen Figuren halten sich ebenfalls in Grenzen, höchstens mit Frederick Langston via defekter Gegensprechanlage.Auch die Einbindung von Alan Wake mit stilvoll überlagerten Zwischensequenzen, angedeuteten Story-Paradoxa und Sprachaufnahmen ist leider nicht mehr als ein Teaser für mögliche Nachfolger (Alan Wake 2 oder Control 2) im Remedy-Connected-Universe. Während man in den ersten Räumen des Sektors förmlich mit Zusammenhängen und Querverweisen in Fundstückform bombardiert wird, rückt Alan Wake nach einem Abstecher ins Oceanview Motel und der ersten halben Stunde zusehends in den Hintergrund. Natürlich ist es klasse, die Verbindungen zwischen beiden Titeln zu ergründen, die ein größeres Universum entfalten, aber für mehr als Andeutungen und Hinweise auf den gemeinsamen "dunklen Ort" reicht es nicht. Zumal es in Control ohnehin mit dem Rat und dem Gestalter noch mehr als genug Mysteriöses gibt, das vertieft werden könnte ...Eine Neuerung ist die "Surge" Waffenform für die Dienstwaffe - im Prinzip ein Granatwerfer mit Haftgranaten. Sie schießt bis zu drei Granaten auf einmal, die ferngesteuert gesprengt werden können, allerdings fehlt der Waffe eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit, da sie stark an "Charge" erinnert. Außerdem findet man in dem neuen Areal zwei Spiel-Automaten als Objekte der Macht, die als Zugang zur "Arcade Plane" dienen. Einer der Automaten beinhaltet einen Time-Trial-Modus namens "Deadline" und einen Horde-Modus namens "Crowd Control". Mit dem anderen Gerät können bereits bestrittene Bosskämpfe (Feedback Loop) aus dem Hauptspiel wiederholt werden - wahlweise einzeln oder in einem Boss-Rush-Modus. Man kann auch das Ashtray Labyrinth, sofern man die entsprechende Mission bereits beendet hat, wiederholen. Beendet man "Deadline" und "Crowd Control" auf hoher Schwierigkeit, kann man ein neues Outfit für Jesse freischalten. Der hohe Schwierigkeitsgrad wird freigeschaltet, sobald man die Modi einmal durchgespielt hat.Beeilt man sich und verzichtet auf Nebenräume und Nebenquests, ist Control: AWE in zwei bis drei Stunden durchgespielt. Die Zeit verdoppelt sich, wenn man sich ausführlicher umschaut, den Fundstücken mehr Beachtung schenkt, mit den Automaten spielt und "alles erreichen" möchte.Zusammen mit Control: AWE ist ein kostenloses Update für das Hauptspiel erschienen. Neben Bugfixes und mehreren Verbesserungen umfasst das Update auch das sehr nützliche "Multi-Launch Upgrade" für die Launch-Fähigkeit (mehrere Gegenstände aufheben und schleudern) sowie zusätzliche Checkpoints für einige der schwierigeren Kämpfe gegen Ende der Hauptkampagne. Manche Kontrollpunkte der Bosskämpfe befinden sich nun näher an den Bossen. Neu ist ebenso der "Assist Mode", der die fehlenden Schwierigkeitsgrade obsolet macht, da ausführliche Anpassungen am Spielgeschehen und der Herausforderung vorgenommen werden können. Es können z.B. Regeln modifiziert (Waffe lädt schneller nach, Energie baut sich schneller auf, Jesse kann in Kämpfen nicht sterben etc.) und Kämpfe mit einer Zielhilfe vereinfacht werden, wodurch der "Assist Mode" eher an ein Cheat-Menü erinnert.