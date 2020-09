Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu-Gameplay-Pack

Man kann seinen Droiden individualisieren und upgraden.

Erstmal ein paar Drinks in Oga's Cantina nehmen und mit Hondo Ohnaka sprechen.

Einst einer der größten Handelsorte der Galaxis, mittlerweile praktisches Versteck für all diejenigen, die lieber unerkannt bleiben? Klingt gut! Auch meinem Sim-Haushalt tut etwas Abwechslung gut, also schnappte ich mir das Telefon und buchte eine Reise in die neue Themenwelt „Batuu“. Bevor man sich in die drei Bezirke stürzt, muss man jedoch beim neuen Bestreben „Star Wars“ eine schwierige Wahl treffen: Schlägt man sich alsgalaktischer Freibeuter durch, betrügt Leute beim Sabacc und nutzt Droiden zur Ablenkung, um unwissenden Sims ein paar galaktische Kredits zu klauen? Oder schließt man sich lieber dem Widerstand an, übt mit Ray dasKämpfen mit dem selbst gebauten Lichtschwert und geht auf Erkundungsreise in Höhlen? Ich entschied mich selbstverständlich für den Weg der dunklen Seite. Die neuen Missionen wurden simpel, aber sehr motivierend implementiert: Zunächst gilt es den Blackspire-Außenposten näher kennenzulernen, indem man in Oga’s Cantina eine Runde zu den bekannten Liedern abzappelt, oder von Hondo Ohnaka persönlich Aufträge für die Schmuggler Karriere bekommt.Während ich umgeben von einem Droiden-DJ, diversen Twi'leks und Cereanern an meinem galaktischen Cocktail schlürfte, kam bereits wunderbares Star-Wars-Flair auf. Nach den Einführungsmissionen konnte ich im Bezirk der ersten Ordnung endlich den bedeutsamen Pflichten nachgehen. Leutnant Agnon, Kylo Ren oder einfache Sturmtruppler versorgten mich immer wieder mit Aufträgen, wie Kisten aus dem Versorgungsposten hacken und Sims für die eigene Sache rekrutieren. Beim Kontrollieren des Ausweises einer verdächtigen Person kam es zu einer wilden Prügelei und als ich im Lager des Widerstands versuchte mit Rey zu sparren, nutze sie die Macht, um mich meines Willens zu berauben und mich schnurstracks zu Oga’s Cantina zu schicken. Es gibt andauernd etwas zu sehen und zu erleben. Innerhalb weniger Minuten hatte mich diese wunderbare Sims-Sogwirkung gepackt: Noch eine Mission, noch ein paar Dialoge über die Macht oder Wookies, noch ein galaktischer Snack, um den Hunger zu stillen. Die Gestaltung der Spielwelt mit den typischen Flugzeugen, Materialien und Dekoraktionen schafft dabei eine wirklich tolle Atmosphäre.