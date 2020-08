Honeycomb Aeronautical ist ein neuer Hardware-Hersteller im Bereich der zivilen Flugsimulationen - und will mit seinen Geräten die klaffende Lücke im Mittelpreis-Segment schließen. Kann das gelingen? Wir haben das Alpha Flight Controls and Switch Panel-Yoke getestet!

Der Yoke ist toll verarbeitet - und sieht gut aus!

Als Fan ziviler Flugsimulationen hatte man es mit der Hardware lange nicht leicht: Wollte man seine Cessna, Beechcraft oder Boeing mit einem Yoke (so heißen die Steuerhörner im Flieger-Slang) fliegen, war die Auswahl auf dem Markt gering. Anders als bei Lenkrädern oder Joysticks gab es im Grunde nur zwei Varianten: So konnte man entweder zum technisch veralteten und einfach verarbeiteten Logitech G Saitek Pro Flight Yoke greifen, das für gute 150 Euro seit Jahren unverändert verfügbar ist. Oder man griff zum 1200 Euro teuren CLS-E Force Feedback Yoke von Brunner. Dazwischen? Gähnende Leere.Den preislichen Hardware-Sweetspot um die 250 Euro füllt seit letztem Jahr der Hersteller Honeycomb Aeronautical, der hochwertige und günstige Eingabegeräte für Simulationsfans anbieten möchte. Als erstes Element der mehrteiligen Cockpit-Bestückung erschien 2019 das Alpha Flight Controls Yoke and Switch Panel: Ein Yoke, der in seiner Basis zusätzlich noch wichtige Funktionsschalter für Flugzeuge integriert. Der Bravo Throttle Quadrant (ebenfalls für 250 Euro erhältlich) erscheint noch 2020 und Charlie Rudder Pedals sind ebenfalls bereits angekündigt. Sogar ein Controller für Garmin G1000-Navsysteme ist in Planung – hier gibt es aber derzeit nur ein grundlegendes Konzept.Doch was erhält der Sim-Pilot für etwa 100 Euro mehr als bei Logitech? Kurz: Eine völlig andere Liga im Bereich Qualität, Verarbeitung und vor allem Präzision. Das rund sieben Kilo schwere Gerät ist mit einer mattierten, wunderbar griffigen Kunststoffoberfläche versehen, die nur im Bereich der Schalter von Klavierlack abgelöst wird. Die Steuerelemente liegen perfekt in der Hand und wirken solide sowie angenehm. Das eigentliche Steuerhorn ist mit einer stabilen Metallstange mit der Basis verbunden, die einen vollen 180°-Einschlag des Yokes erlaubt.Es gibt keine spürbare Vertiefung oder Arretierung in der Mitte, sodass extrem kleine und sehr weiche Steuerungseingaben möglich sind – und das gilt sowohl für die Roll- als auch für die Nick-Achse, deren Eingaben unglaublich präzise übertragen werden. Dennoch ist die Nick-Achse etwas schwergängiger als die Roll-Achse, dabei aber zu keinem Zeitpunkt weniger präzise. Die Basis selbst wird in einem gut funktionierenden System zunächst auf einer Kunststoffplatte platziert und dann über zwei massive Metallklemmen auf dem Tisch arretiert. Zum Schluss wird die Fixierung mit zwei kleinen Stellschrauben am hinteren Bereich festgezogen. Die Befestigung sitzt bombenfest und ist auch an dickeren Tischplatten problemlos möglich. Alternativ kann auch ein großer Saugnapf genutzt werden, um das Yoke auf dem Tisch zu platzieren.