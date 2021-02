Krulemuk hat geschrieben: ? vor 21 Minuten Unter 2,5D Platformer verstehe ich persönlich eher so etwas wie Donkey Kong Country, also ein Spiel mit 3D-Grafik aber 2D-Gameplay, was hin und wieder auch mal in die Tiefe geht (z.b. bei DKC die Loren-Level). SM3DW ist für mich ein vollwertiges 3D-JnR. Unter 2,5D Platformer verstehe ich persönlich eher so etwas wie Donkey Kong Country, also ein Spiel mit 3D-Grafik aber 2D-Gameplay, was hin und wieder auch mal in die Tiefe geht (z.b. bei DKC die Loren-Level). SM3DW ist für mich ein vollwertiges 3D-JnR.

Letztens noch angesprochen und ich konnte kein Bsp zum Untermauern finden und nun wird es hier so betiteltSeh ich eben genauso wie du.Als vielleicht noch ein klein wenig passender würde ich Platformer wie Little Big Planet einwerfen, welche zwar 2D sind, aber einen Wechsel der Ebene in der Tiefe ermöglichen (in festen Schritten). Ich erinnere mich da auch an manch andere Spiele, die das gemacht haben, wie z.B. Herkules auf PS1.Bin mal gespannt. Ich schätze meines kommt dann auch am Freitag