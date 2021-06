Mit Disgaea 6: Defiance of Destiny hat Nippon Ichi Software seiner Taktik-Rollenspiel-Saga erstmals 3D-Charaktere spendiert. Wir klären, ob der Wechsel überzeugt und was die in westlichen Gefilden exklusiv für Switch erschienene Anime-Strategie sonst noch zu bieten hat.

Zombie Zed und Höllenköter Cerberus erweisen sich als Freunde derben Humors.

Wachsendes Hauptquartier: Das Angebot an Shops und anderen Einrichtungen steigt stetig an.

In Disgaea 6 wird die Netherworld vom Gott der Zerstörung bedroht, der seinem Namen alle Ehre machen will. Auch Zombie-Großmaul Zed und seine Schwester Bieko sollen dran glauben. Doch statt klein beizugeben, beschließt Zed, sich dem übermächtigen Kontrahenten in den Weg zu stellen. Und falls er dabei drauf gehen sollte (und das wird er), einfach wieder und wieder - schließlich ist er als Zombie ohnehin schon tot.Und so schließen sich nach und nach immer mehr Netherworld-Bewohner dem anfangs aussichtslos erscheinenden Feldzug an. Neben dem erklärfreudigen Höllenköter Cerberus, sind zunächst zwar nur ein paar austauschbare und teils selbst kreierte Niemande mit von der Partie, doch später stoßen auch bekannte Gesichter wie Adell, Rozalin oder Asagi sowie story-relevante Charaktere wie Prinny-Kapitän Slithor, König Misedor oder Prinzessin Melodia hinzu. Deren Welten werden ebenfalls alle vom Gott der Zerstörung bedroht, weshalb sie bereitwillig ihre Unterstützung anbieten, auch wenn Zed das teils gar nicht will...Slithor taugt aber zumindest als lebendige Bombe, Misedor als wandelnde Geldbörse und Melodia als singende Ablenkung. Der typische und oft recht derbe Diagaea-Humor kommt auch dieses Mal nicht zu kurz - ebenso wie exorbitante Schadens-, Level- und Charakterwerte. Vierstellige Charakterstufen, siebenstellige Angriffswerte oder neunstellige Lebenspunkte sind jedenfalls keine Seltenheit. Außerdem kann jeder Charakter durch roguelite-ähnliche Super-Reinkarnationen und gesammeltes Karma immer stärker werden, auch wenn die Charakterstufe dabei jedes Mal auf eins zurückgesetzt wird.Ansonsten sammelt man wie gewohnt Erfahrungspunkte für traditionelle Stufenaufstiege und Mana für alle möglichen Verbesserungen - von neuen und aufgewerteten Fertigkeiten im Skill-Shop über Klassen-, Waffen- und Status-Upgrades in der neuen Saftbar bis hin zu Sonderwünschen in der dunklen Zusammenkunft, deren Erfolgschancen man durch Bestechungen oder Gewaltanwendung natürlich deutlich steigern kann. Ein Cheat-Shop für unlautere Spielanpassungen, ein Squad-Shop für besondere Teamboni sowie ein Quest-Shop für allerlei Leistungsprämien sind ebenfalls wieder Bestandteile des schrittweise öffnenden Hauptquartiers.Während sich Veteranen schnell zurechtfinden und viele Einführungen einfach überspringen können, freuen sich Neueinsteiger über gut eingebundene Tutorials und Erklärungen, auch wenn einen die Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten anfangs fast erschlägt. Auch die durch persönliche Errungenschaften (D-Merits) erweiterte Charakterentwicklung lässt einem gewohnt viele Freiheiten. Allein bei den Charakterklassen stehen knapp zwei Dutzend Wahlmöglichkeiten bereit - von Kriegern und Dieben über Hexen und Schützen bis hin zu Nippon Ichis Maskottchen, den Prinnys.