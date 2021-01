Spielwelt und Dialoge sind charmant, die hakelige Kollisionsabfrage kostet jedoch Nerven.

Da schickt einen der Vater zum Whiskey holen in eine geheime Lagerhöhle und kaum kehrt man zurück, haben Piraten das Heimatdorf überfallen und die beste Freundin entführt. Ein Suchtrupp wird losgeschickt, kehrt aber nie zurück. Also macht sich Protagonistin Tilia selbst auf den Weg, ihre Freundin und den verschollenen Vater zu suchen.Die Spur führt quer durch ein im 16-Bit-Stil präsentiertes Inselreich mit kleinen Dörfern, Häfen und jeder Menge Wildnis, in der es Tilia nicht nur mit Freibeutern, sondern auch mit vielen anderen Gefahren zu tun bekommt - von angriffslustigen Käfern und Fledermäusen über gefräßige Pflanzen und Würmer bis hin zu fiesen Fallen und unverwundbar scheinenden Golems.Hat man anfangs nur ein Schwert, um sich zu wehren, kann man später auch Bogen, Bumerang und andere Fernwaffen benutzen, Bomben legen oder Magie wirke - ein Schild bleibt einem hingegen verwehrt. Die Handhabung ist einfach, die Ausführung aufgrund der peniblen Kollisionsabfrage aber oft etwas hakelig. Wer nicht exakt vor einem Objekt steht, kann es weder aufsammeln, schieben noch aktivieren - und wer einem Abgrund auch nur zu nahe kommt, stürzt ins Verderben. In einer Passage mit schmalen wegbrechenden Steinstegen bin ich fast verzweifelt...Die zum Teil doppelte Tastenbelegung sorgt ebenso für unnötige Ärgernisse: Da will man eigentlich nur jemanden ansprechen oder etwas aufheben und stattdessen macht man eine Rolle und fällt in einen Abgrund oder ins Wasser, was beides Gesundheit und im schlimmsten Fall sogar das Leben kostet. Immerhin wird man beliebig oft am letzten unsichtbaren Kontrollpunkt nur leicht angeschlagen wiederbelebt. Aber einige Kämpfe und Balance-Akte kosten weit mehr Nerven als sie eigentlich müssten.