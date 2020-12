Boxen ist in der Theorie ein großartiger Sport: Er vereint Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer. Er fördert die Beweglichkeit und Konzentration, reduziert Stress und ist ein perfektes Ganzkörpertraining. Geht das auch alles, ohne dabei tatsächlich ein blaues Auge zu riskieren? Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise möchte die positiven Effekte des Boxens nutzen, um ein effektives und unterhaltsames Sportprogramm auf die Switch zu bringen. Ob das gelingt, zeigt der Test.



In Fitness Boxing 2 werden Handschuhe gegen Joy-Cons getauscht!

Nach dem Workout zeigt die Trainerin die Statistik.

Ich hatte erst Ende 2019 mit dem Boxen angefangen und war sofort begeistert. Dabei war für mich nicht das Sparring entscheidend, sondern das Training davor. Boxen schickt dich auf die Matte, ohne dass dich auch nur ein Schlag getroffen hat – einfach weil es jeden Muskel deines Körpers beansprucht. Seit der (natürlich notwendigen) Corona-Zwangspause fehlt mir dieser Sport – und dann kam Fitness Boxing 2 ins Spiel...Fitness Boxing 2 greift verschiedene Trainingselemente des Kampfsports auf und mischt sie mit Musik sowie rhythmischen Bewegungen. Dabei stehen eure persönlichen Fitnessziele im Fokus. Zu Beginn wird man daher von Trainerin Janice wie in vielen Sportapps nach grundlegenden Daten wie Alter und Gewicht gefragt, später dann auch nach Fitnesszielen und Trainingsfokus. Man bestimmt Dauer des Trainings (15, 25, 35, 45 Minuten), Schwierigkeitsgrad (leicht, standard, schwer) und ob man Zeit für Stretching einplanen möchte. Unter Optionen kann man zudem bestimmte Techniken wie Ducks oder Sway-backs ausschließen, wenn man diese Bewegungen nicht ausführen kann oder möchte. Mit all diesen Angaben kann euch Janice anschließend das Tages-Workout zusammenstellen.Das Tages-Workout bildet den Kernbereich des Spiels. Auf einem Kalender erhaltet ihr eine Übersicht über eure Trainingstage. Das Workout selbst ist zusammengesetzt aus zwei Einheiten Stretching als Warm-up und Cool-down – das wird empfohlen, um euren Körper auf das Training vorzubereiten und ihn anschließend zu erholen - und mehreren kurzen Boxeinheiten mit unterschiedlichen Bewegungsschwerpunkten. Zudem könnt ihr das Workout solo oder zu zweit absolvieren.Handtuch und Wasser bereit? Dann geht es los. Das Stretching ist leider eine eher lieblose Abfolge sich häufig wiederholender Übungen vor langweiliger Kulisse. Zudem spielen hier die Joy-Cons noch keine Rolle, denn ob ihr euch bewegt oder nicht, kann Janice trotz ihrer vielen „All right, that's good“-Ausrufe nicht erkennen. Die Boxeinheiten selbst sind spaßig und gut gemacht. Dabei haltet ihr die Joy-Cons in je einer Hand, während ihr das Menü in diesem Modus mit den Daumen auf L und R bestätigt, um nicht auf A umgreifen zu müssen. Das Training beginnt mit leichten Jabs (Schlag mit vorderer Führhand) und Straights (Schlag mit hinterer Schlaghand). Zwischendurch werden die Hand- und Fußpositionen immer wieder gewechselt, sodass sowohl Rechts- als auch Linkshänder auf ihre Kosten kommen. Die Abfolgen der Schläge bleiben abwechslungsreich und steigern sich in Geschwindigkeit und Komplexität mit der Zeit. Immer wieder werden neue Bewegungen vorgestellt und in das laufende Training eingebaut. Zudem könnt ihr durch perfektausgeführte Schläge eine Komboleiste füllen, die bei Aktivierung für mehr Punkte sorgt. Dabei ist Konzentration gefragt, denn wie bei vielen Rhythmusspielen kommt es vor allem auf das Timing an. Inwieweit ihr dann einen Trainingseffekt erzielt, entscheidet ihr: Janice kann leider nicht korrigieren, wenn Schläge falsch oder unsauber ausgeführt wurden. Sie erkennt nicht, ob ihr euch im Takt bewegt und ob ein Schlag gerade oder von unten kommt – nur von welcher Seite und zu welchem Zeitpunkt. Somit beeinflusst ihr die Effektivität des Trainings durch eure Disziplin bei der Ausführung der Übungen.Nachdem ihr das Tages-Workout mit erneutem Stretching beendet habt, zeigt die Trainerin das Ergebnis in der abschließenden Statistik. Dabei erhaltet ihr nicht nur Punkte, sondern auch bis zu drei Sterne und euer Fitness-Alter. Ihr habt also verschiedene Elemente, die euch motivieren sollen, auch beim nächsten Mal wieder euer Bestes zu geben. Zusätzlich werden nun die Gesamtzeit und die verbrauchten Kalorien angegeben sowie bei erfolgreichem Abschluss neue Übungen, Songs und Erfolge freigeschaltet.