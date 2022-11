Über vier Jahre lang hatte Sony Santa Monica Zeit, (s)ein herausragendes Spiel zu übertreffen: Das 2018er God of War war schon extrem gut: umfangreich, superschick, spannende Geschichte, starkes Kampfsystem und bombastische Spielwelt. Kann God of War Ragnarök das wirklich toppen? Ohne den "Alles auf links"-Reboot-Bonus? Die Antwort ist so klar und donnernd wie Kratos Stimme: Ja! Ragnarök ist nicht nur der bislang beste God-of-War-Teil geworden, sondern eines der beeindruckendsten und besten Games überhaupt. Am 9. November erscheint es für PS5 und PS4, wir haben jetzt schon den Test für euch am Start – und verraten möglichst spoilerfrei, was diesen Titel so unfassbar gut macht.

Eine schwere Aufgabe

Die Rüstungen der Protagonisten sind unglaublich detailliert – ihr Minenspiel kann aber fast mithalten.

Mit Axt, Klingen & Wut

Die Umgebungen in God of War Ragnarök sind so detailliert wie vielgestaltig – und reichen von schroffen Lava-Klippen über modrige Wälder bis hin zum düsteren Elben-Tempel.

Prächtiger Ausblick: Es gibt schlauchige Passagen in Ragnarök, aber auch halb-offene Welten mit viel Bootfahr- und Nebenquest-Angeboten.

Ein sehr gutes Spiel verlangt nach einem sehr guten Test, und das beste Spiel hätte eigentlich den besten verdient. Ich glaube nicht, dass ich diesem Anspruch gerecht werden kann, möchte mir aber doch redlich Mühe geben, euch schon Tage vor dem Release bestmöglich und trotzdem spoilerfrei über diesen Meilenstein der Videospielhistorie zu informieren. Damit ihr wisst, warum God of War Ragnarök in die Sammlung jedes PS5- und PS4-Besitzers gehört und trotzdem noch die volle Dröhnung an WTF-Momenten genießen könnt, die mir während meiner Testwochen entgegenschlug. Nie in meiner knapp 20-jährigen "Karriere" als Videospiel-Kritiker habe ich bei einem Test so intensiv darüber nachgedacht, was und wie viel ich ansprechen muss, ohne zu viel zu verraten. Das betrifft nicht nur die Geschichte von Kratus und Atreus, bei denen im Verlauf des Abenteuers unglaublich viel passiert, sondern auch Personen und Dinge, die ab einer bestimmten Stelle im Spiel auf den Plan treten und den Spielverlauf maßgeblich prägen. Wer wirklich kein Fitzelchen über Figuren, Spielwelt, Waffen & Co. erfahren möchte, der springt am besten gleich zur Wertung und dem Fazitkasten, alle anderen kommen jetzt mit mir in die neun Welten – ihr werdet es nicht bereuen!Habt ihr das 2018er God of War gespielt? Falls nicht, solltet ihr das entweder noch rasch nachholen oder euch eine üppige Story-Zusammenfassung in Videoform reinziehen. Das schäbige Erklär-Filmchen im Hauptmenü taugt dafür jedenfalls nicht, was für mich angesichts des Produktionsaufwands des Projekts zumindest erstaunlich ist. Worum es mir aber eigentlich geht: God of War Ragnarök setzt zum vollen Genuss an vielen Stellen Vorwissen um die Geschehnisse des letzten Teils voraus – ihr fühlt und schmunzelt mehr mit den Figuren und findet euch besser in der Welt zurecht, wenn ihr schonmal davon gehört habt, dass es der Zwerg Sindri gerne hygienisch hat, Atreus mal eine ziemlich trotzige Phase durchlebte oder Tyrs Tempel auf dem See der Neun eine zentrale Rolle im Spiel einnahm. Nach dem Spielstart – das Menü geht traumhaft nahtlos in die erste Szene über – beginnt Kratos' mittlerweile achtes Abenteuer recht gemächlich, der Ex-Spartaner und sein ein etwas gereifter Sohnemann stapfen durchs verschneite Midgard, der Fimbulwinter lässt grüßen. Man erfreut sich an der sehr detaillierten Optik, betritt wieder die alte Hütte der beiden und macht einen kleinen Ausflug in die Umgebung, zu dem Tempel, der schon in den ersten Stunden des Vorgängers eine wichtige Rolle spielte. Und ich muss zugeben: Da hatte ich noch die Sorge, dass mir Ragnarök nur mehr vom Gleichen serviert, dass sich der Titel durch das Aufgreifen derselben Spielwelt ein wenig wie ein Zurückkommen und nicht wie ein gänzlich neues Abenteuer anfühlt. Ich sollte mich zum Glück so dermaßen irren…Natürlich ist die Kluft zwischen der alten Hexalogie (mit ihrer isometrischen Kamera und dem auf die Chaosklingen abgestimmten Kampfsystem) und dem 2018er Reboot größer als der Unterschied zwischen Reboot und Ragnarök. Man lenkt Kratos nämlich erneut aus einer intensiven Third-Person-Sicht und hackt mit seiner Eisaxt auf alles ein, was nicht bei drei auf Yggdrasil ist. Die Chaos-Klingen hat der olle Wüterich aber ebenso im Tornister wie seinen göttlichen Zorn, der euch nach dem Druck auf beide Analogsticks in einen hellenisch-nordischen Rammbock ohnegleichen verwandelt. Natürlich werde ich später noch konkret auf die Feinheiten des Kampfsystems eingehen, doch so viel sei schon verraten: Kratos ist wendiger und leichtfüßiger als im direkten Vorgänger, er schlägt schneller zu, weicht flinker aus und flippt kleine Gegner neuerdings so elegant in die Luft, dass ein Hauch von Tekkens Juggle-Magie durch Midgard weht. Oder durch Svartalfheim, denn diesmal geht es erfreulicherweise auch in die Heimatwelt eurer Zwergen-Buddies Brok und Sindri. Kratos oder vielmehr Atreus – der Jungspund stößt mit seiner Neugier nicht immer auf Gegenliebe beim grimmigen Vater – sucht dort nämlich nach Infos zum Aufenthaltsort des verschollen Kriegsgottes Tyr. Deshalb schippern die beiden schon bald per Boot durch das dampfig-feuchte Zwergenreich und landen – ganz im Stile des Vorgängers – an sandigen Stränden an, wann immer das Spiel es anbietet. Hier sind die See-der-Neun-Vibes ganz deutlich spürbar, in diesen Momenten orientiert sich Ragnarök klar am famosen Konzept von Teil 7, wo das Zusammenspiel aus Story, Truhen öffnen, Sidequests erledigen und Kämpfe bestreiten schon so hervorragend aufging.Und das klappt auch diesmal: Um zum nächsten See-Abschnitt zu gelangen, muss Kratos dafür sorgen, dass sich ein Wasserrad dreht – dazu braucht es ein bisschen Grips (wie schnell Atreus und Mimir Tipps geben lässt sich im Menü einstellen), Muskelkraft und natürlich Kampfeslust. Denn zwischen Geschicklichkeits-Würfen mit der Eisaxt und besagten Kopfnüssen lauern euch auch immer ein paar Scheusale auf. Meist gerade so viel, dass sich der Weg zum nächsten Ziel gerade richtig anfühlt – God of War Ragnarök kann zwar nicht ganz verhindern, dass man öfters denkt "Ach, in dieser Art Arena geht’s jetzt gleich rund", dennoch ist das Spiel hier weit weniger plump als selbst die neuesten Bayonetta - oder DmC -Teile. Mancher Knobelfuchs hätte sicher gern ein paar härtere Rätsel gesehen, doch für mich sowie für viele andere Action-Abenteurer ist die Balance in Ragnarök absolut perfekt: Ich muss immer ein bisschen suchen und nachdenken, wenn sich ein Hebel nicht sofort vereisen oder eine Truhe nicht öffnen lässt, komme aber stets auf die Lösung, bevor es nervig wird. Das macht Sony Santa Monica großartig!