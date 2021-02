Endlich Nachschub: Ubisofts Überraschungs-Hit Immortals aus dem letzten Dezember bekommt einen ersten umfangreichen DLC. „Ein neuer Gott“ stellt euch vor anspruchsvolle Prüfungen, wenn Fenyx in den innersten Zirkel der Olympier aufsteigen möchte. Wir verraten, wie viel Spaß der Zusatzinhalt macht.

Es geht hoch hinaus: Einige Prüfungs-Level weisen eine beeindruckende Vertikalität auf.

Licht, gleich nochmal so schön an. Technisch läuft der Zusatzinhalt so schnörkellos und sauber wie das Hauptspiel, mit denselben flotten Ladezeiten; auf Switch sieht das Ganze natürlich gröber aus. Auf meiner Xbox Series X trat ein unschöner Bug auf: Jedes Mal, wenn ich die „Quick Resume“-Funktion nach dem Einschalten der Konsole nutzen wollte, stürzte der DLC ab. Dieses Problem kann man natürlich durch Speichern und Spiel-Beenden umgehen, ein nerviges Detail bleibt es aber trotzdem.





Zurück zu Hermes...



Sieht hammer aus: Die Himmelswelt von "Ein neuer Gott" gehört zu den schönsten Videospiel-Arealen der letzten Jahre. Doch nun wieder zum spielerischen Gehalt der (14,99 teuren) Dreingabe: In der neuen Himmelswelt angekommen, klärt mich Hermes darüber auf, dass sich mir, der kleinen Heldin Fenyx, eine tolle Gelegenheit bietet: Ich kann in den inneren Kreis des Pantheon, also den nur 12 Götter umfassenden engsten Zirkel (Dodekatheoi) aufsteigen. Dazu muss ich vorher nur noch… eine große Menge Zusatzprüfungen absolvieren und 24 Artefakte sammeln. Gesagt getan: Ich besuche die, ebenfalls in dieser Palastwelt (ohne Natur, ohne Wiesen und Meer, ohne Schluchten und Berge drumherum) gelegenen Horte von Aphrodite, Ares, Athene und Hephaistos. Dort treffe ich die vier Götter wieder, die schon im Hauptspiel den Ton angaben: Jeder wird im DLC-Verlauf eine neue Fähigkeit für meine Fenyx haben (z.B. Mega-Stärke, Aufwind-Manöver, Dash durch rote Barrieren) und schickt mich nach und nach zu verschiedenen Portalen. Von dort aus geht es zu Mini-Welten, die in puncto Aufbau an die Tartaros-Dungeons des Hauptspiels erinnern - allerdings dominieren nicht weiter die kühlen Blau-Töne, sondern die goldene Sonne und wunderschönen Wolkenhimmel wie in der DLC-Hubwelt.

Ich liebe Immortals Fenyx Rising : Nach The Last of Us: Part II war das freundlich-bunte Open-World-Abenteuer mein Spiel des Jahres 2020! Auch nach dem Endkampf und dem Test habe ich begeistert weitergespielt, meine Heldin bis zum Maximum aufgelevelt, die letzten Nebenaufgaben absolviert und jeden Winkel der wundervollen Spielwelt abgesucht. Da kam mir ein erster DLC-Happen Ende Januar natürlich gerade recht! Ich wusste bereits, dass ein großes Zusatz-Abenteuer mit frischem Held und anderem Setting erst im zweiten DLC steckt, freute mich aber trotzdem auf neue Aufgaben für meine blauhaarige Kriegerin. Der DLC geht gut los: Er kann nämlich ganz simpel vom Hauptmenü aus gestartet werden und meine letzte Speicherdatei kann ich auch noch übernehmen. Wer das Hauptspiel noch nicht beendet hat, dem würde ich vor dem Spielen von „Ein neuer Gott“ zwar dazu raten, dies nachzuholen - aber vom Verständnis her ist das kaum nötig; zudem bekommt man alle nötigen Fähigkeiten und Stufenaufstiege auf Wunsch gestellt, wenn man keinen entsprechend fortgeschrittenen Spielstand besitzt. Beste Vorraussetzungen also für tolles Spielerlebnis, oder?Nach ein paar anfänglichen Verdrückern - die Steuerung von Immortals ist nicht extrem komplex, aber in gut einem Monat vergisst man schon mal, wie man während eines Fluges einen Zeitlupen-Pfeil abschießt - heißt mich Plaudertasche und Götterbote Hermes in einer neuen, luftig-leichten Himmelspalast-Welt willkommen. Wow, das Zusatz-Szenario sieht hinreißend aus! Die schon im Hauptspiel äußerst ansprechenden Paläste, Tempel und Kuppelbauten muten in diesem DLC gewordenen Wolkenkucksheim, umrahmt von rosa-goldenem