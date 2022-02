Welcher Kampfsport-Fan wollte nicht schon immer mal der Star in einem Martial-Arts-Film sein? Wer wollte sich nicht schon immer mal wie Jackie Chan, Bruce Lee oder andere bekannte Vertreter dieser Regie ebenso gewandt wie brachial durch Gegnerhorden prügeln? All das bietet euch das neue Actionspiel Sifu. Doch stellt euch die Sache nicht zu einfach vor. Mehr dazu im Test.

Auch Waffen stehen zur Verfügung, um sich gegen die zahlreich vorhandenen Gegner zur Wehr zu setzen.

Mit jedem Ableben altert die Spielfigur.

Sifu lebt nicht nur von der ungewöhnlichen "Todesmechanik", sondern auch von seiner filmischen Atmosphäre und stimmungsvollen Bildern.

Im Kern ist Sifu ein Brawler, bei dem sich alles um Scharmützel im besten Kung-Fu-Stil dreht. Die Entwickler von Sloclap (bekannt durch Absolver) machen auch keinen Hehl daraus, dass alles andere eher Nebensache ist – die Kämpfe gegen einen oder deutlich häufiger: mehrere Gegner stehen ganz klar im Vordergrund. Das macht sich bereits bei der Story des Spiels deutlich bemerkbar. Hier dürft ihr keine allzu großen Erwartungen haben, denn eine tiefgreifend-emotionale Geschichte mit überraschenden Wendungen, gut gezeichneten Charakteren und feinen Schattierungen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung gibt es schlicht und ergreifend nicht.Ihr schlüpft in die Rolle des männlichen oder weiblichen Nachkommens eines alten Kung-Fu-Meisters, der von üblen Schurken umgebracht wurde. Seither sinnt der Nachwuchs auf Rache. Das war es im Großen und Ganzen auch schon, was die Story betrifft. Auch deren Inszenierung in Form weniger vertonter Zwischensequenzen ist schlicht gehalten. Das klingt ernüchternder, als es letztlich ist. Die simple Rache-Motivation ist eine zwar spartanische, aber ausreichende Motivation für die Auseinandersetzungen. Und die inszeniert Sifu deutlich besser.Eure Aufgabe ist es, euch durch mehrere Levels zu kämpfen, um im finalen Kampf den Endboss in die Knie zu zwingen und somit endlich die ersehnte Rache zu üben. Klingt erstmal nicht so schwierig, nicht wahr? Ist es aber! Und zwar richtig! Doch eines nach dem anderen. Denn in den ersten Minuten des Spiels ist nicht viel davon zu spüren, vor welch heftige Herausforderungen es euch stellen wird. Ihr beginnt mit eurer Spielfigur in einem Hinterhof und prügelt euch dort mit den ersten Halunken herum. In diesen Kämpfen reicht eigentlich simples Knopfhämmern aus, um die Oberhand zu gewinnen. Doch spätestens einige Minuten und Räume danach werdet ihr feststellen, dass ihr mit dieser Taktik nicht weit kommt.Stattdessen ist es wichtig, das Kampfsystem von Sifu besser verstehen zu lernen. Das besteht nämlich nicht nur aus simplen Schlägen und Tritten, sondern auch aus Kombinationen, Ausweichmanövern, Blocks und Konter-Attacken. Erst wenn ihr das alles beherrscht, werdet ihr euch erfolgreicher gegen die immer zahlreicher sowie stärker werdenden Kontrahenten zur Wehr setzen können. Doch dies ist nur eine Säule des Erfolgs bei Sifu. Denn selbst wenn ihr den Attacken der Gegner geschickt ausweicht, gut getimte Konter ansetzt und eure Tritte präzise ansetzt, reicht das nicht aus, um euch bis zum Ende des Spiels zu prügeln.Zusätzlich ist es sehr wichtig, neben den Gegnern auch die jeweils aktuelle Umgebung im Auge zu behalten. Die besten Kampfkünste nützen euch nichts, wenn ihr von einer Übermacht einkesselt oder in die Ecke gedrängt werdet. In solchen Situationen steckt ihr schneller einen Schlaghagel aus mehreren Richtungen ein, als ihr Sifu sagen könnt. Ihr müsst daher darauf achten, dass euch stets genügend Raum für Ausweichmanöver zur Verfügung steht. Auch die Richtung, aus der ihr euren ersten Angriff auf eine Gruppe beginnt, ist wichtig. Weiterhin solltet ihr die Objekte der jeweiligen Umgebung in euren Kampf einbeziehen.Wenn ihr beispielsweise einen Hocker auf einen den Kontrahenten schleudert, ist dieser für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt, so dass ihr euch besser auf den Rest konzentrieren könnt. Auch der Einsatz von herumliegenden Waffen ist sehr zu empfehlen. All das solltet ihr bei den Kämpfen einrechnen, sie beinahe schon auswendig lernen. Ansonsten werdet ihr zahlreiche Tode sterben. Wenn eure Frustschwelle gering ist, werdet ihr Sifu regelrecht hassen. Doch gleichzeitig ist es unglaublich belohnend, wenn ihr euch durchbeißt und mal wieder einen Raum voller Gegner erfolgreich "gesäubert" habt.Eine weitere besondere Note erhält das Spielgeschehen durch die interessante Todesmechanik: Jedes Mal, wenn ihr das Zeitliche segnet, könnt ihr euch zwar wiederbeleben, allerdings altert eure Spielfigur etwas. Je öfter ihr direkt hintereinander oder an ein und derselben Passage sterbt, desto mehr Lebensjahre verliert ihr auf einen Schlag. Das funktioniert logischerweise nicht beliebig oft. Ihr beginnt als Jüngling in den 20er-Jahren, doch oberhalb von 70 ist irgendwann Schluss. Im übertragenen Sinn habt ihr es zu Lebzeiten nicht geschafft, eureRache zu üben, was fast schon metaphorisch wirkt und eine nette Idee ist. Glücklicherweise könnt ihr den "Todeszähler" wieder etwas zurücksetzen und etwas Lebensenergie zurückgewinnen, je mehr Gegner ihr hintereinander ihr erfolgreich ausschaltet - ein gut funktionierendes Belohungssystem. Den Alterungsprozess seht ihr dem Protagonisten übrigens sehr deutlich an: Aus einem einst muskelstrotzenden Jüngling wird im Verlauf der Zeit (und der neuen Anläufe) ein alter Mann beziehungsweise eine alte Frau mit weiß-grauen Haaren und anderen Alterserscheinungen. Auch auf das Spielgeschehen hat das einen gewissen Einfluss, denn je älter der Charakter wird, desto weniger Treffer kann er einstecken. Im Gegenzug teilt er etwas kräftiger aus.Noch ein paar Worte zur Inszenierung, die angesichts der Mechaniken eine eher untergeordnete Rolle spielt: Die Kulisse bietet zwar kein modernes Effekt-Feuerwerk, dennoch ist die visuelle Umsetzung stimmig. Das reicht von den flüssigen Kampfanimationen bis zur Gestaltung der Spielwelt deren Inszenierung. Auch stilistisch wird einiges geboten, oftmals könnten die Schauplätze direkt aus dem ein oder andren Kung-Fu-Spiel stammen. Das gilt übrigens auch für einige der Bossgegner. Die Soundkulisse sortiert sich ebenfalls auf einem ordentlichen Niveau ein.