Es gehört nicht viel dazu, den Comet 64 als fiktives Abbild des Commodore 64 zu verstehen, denn genau das ist er natürlich auch. Der Computer Baujahr ‘84 existiert ja nicht wirklich. Es gibt ihn nur als Benutzeroberfläche in einem Spiel, das sich ums Programmieren dreht. Genauer gesagt nutzt man eine ebenso frei erfundene, an Assembler angelehnte Programmiersprache, um aus verschiedenen Eingabewerten vorgegebene Outputs zu erzeugen. Ob das Spaß macht? Mehr dazu im Test.



Das Vergleichen der Lösungen spornt zum Optimieren der kleinen Programme an.

Was Alleinentwickler Onur Ayas mit seiner Version des C64 erstellt hat, dürfte Manche von euch an TIS-100, Shenzhen I/O oder Exapunks erinnern und damit liegt ihr goldrichtig. Denn hier wie da dient eine stark vereinfachte Programmiersprache dazu, Variablen oder Zeichenketten zu verändern, miteinander zu vergleichen oder anderweitig zu bearbeiten – wobei völlig offen ist, wie genau man das macht. Im Anschluss wird lediglich verglichen, wie effektiv die eigene Lösung gegenüber den Lösungen anderer Spieler ist, doch das dadurch motivierte Optimieren ist optional. Ärgerlich finde ich nur, dass jede Aufgabe lediglich das Abspeichern einer einzigen Lösung erlaubt. Man könnte diese zwar durch das Anfügen von // vor jeder Zeile so modifizieren, dass sie beim Ausführend des Programms nicht bearbeitet wird...... doch das ist schon alleine deshalb viel zu umständlich, weil jedes Programm sehr kurz sein sollte. Immerhin ist der sichtbare Teil des Editors gerade mal 22 Zeilen lang. Das macht natürlich auch den Reiz aus: Die fast ausschließlich textbasierte Benutzeroberfläche fühlt sich auf überzeugende Art wie ein 8-Bit-System an. Es ist bedauerlich, dass man manche Funktionen trotzdem einen Mausklick erfordern, dafür werden neue Aufgaben aber mit kurzer Verzögerung wie von Diskette geladen, während sämtliche Optionen sowie das Handbuch Teil der Oberfläche sind.Die Anleitung sollte man dabei genau studieren, denn sie enthält alle wichtigen Informationen zur Funktionsweise der Befehle. Ein Tutorial gibt es ja nicht. Man erarbeitet sich alles über das eigene Kennenlernen des Systems, was ich nach wie vor als sehr angenehm empfinde. Dass Comet 64 auch auf jede erzählerische Grundlage pfeift, ist allerdings schade.Dennoch habe ich mich mit diesem C64 eine Zeitlang wohl gefühlt. Ich kann heute leider nicht mehr programmieren, mag es aber sehr, mich in dafür notwendige Logik hineinzudenken und vertrackte Herausforderungen zu knacken. Genau da kommt das Spiel aber auch schnell an seine Grenzen; die einfache Programmiersprache ist nämlich so rudimentär, dass man nie komplexe Operationen erstellt, sondern quasi immer wieder neu definiert, wie z.B. eine Schleife überhaupt funktioniert, anstatt über fortschrittlichere Befehle clever mit Schleifen zu hantieren.Apropos hantieren: Das geht ohnehin nicht so gut von der Hand, wie es gut wäre, was u.a. daran liegt, dass STRG+Z oft an nicht nachvollziehbare Rücksetzpunkte führt und STRG+Y gar nicht erst existiert. Als ganz seltsam empfinde ich schließlich knapp 20 Bonusaufgaben, deren Lösungen dermaßen profan sind, dass ich mich gefragt habe, ob ich irgendetwas übersehen habe. Selbst das Bonusziel dieser Aufgaben ist lächerlich einfach zu erreichen, weil Ayas drauf verzichtet bestimmte Einschränkungen vorzugeben. Seltsam daher, dass es so viele dieser abschließenden „Rätsel“ gibt.