Soulslikes, also Spiele, die sich mehr oder weniger frech an den großen Vorbildern Demon's Souls und Dark Souls von From Software orientieren, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Jetzt probieren sich die Overborder Studios aus Taiwan an einer Variante, die dem Genre-Primus zwar Spielmechanik und diverse Systeme entleihen, aber auch mit ein paar eigenen Ideen punkten will. Wie gut das geklappt hat, klärt der Test.

Knallharte Kräuterkunde



Wo bin ich jetzt, wo will ich hin?

Corvus ist ein Mix aus Mensch und Krähe, die Maske des Pestdoktors trägt er zu Recht.



Der erste von zahlreichen, stumm geführten Dialogen mit ihr offenbart Schreckliches – und Corvus muss nicht nur all seine Erinnerungen zurückerlangen sondern auch dafür sorgen, dass das Königreich von Thymesia wieder im Einklang schwingt. Mit ihrer Zauberkraft ist die junge Hexe in der Lage, Corvus an die Orte zu versetzen, die aus seiner Erinnerung gelöscht wurden. Auf diesem Weg soll es ihm möglich sein, die Bruchstücke so zusammenzusetzen, dass er seiner herbeigeführten Amnesie entgehen kann. Seine erste Station sind die unteren Etagen von Thymesia – die Keller, die einst lebendige und vielbesuchte Märkte und Attraktionen beherbergten, sind nun das Reich des dem Wahnsinn verfallenen Zirkusdirektors Odun...



Mit Schwert und Federn

Manchen Gegnern ist mit der Kraft der Klingen nicht beizukommen, hier muss Corvus nach einer anderen Löung suchen, um das Ungetüm zu Fall zu bringen.



Auch die den Gegnern entrissenen Waffen-Skills sind zahlreich und – nach mehreren Upgrades – äußerst effektiv.

Einst war das Königreich von Thymesia ein güldenes Sammelbecken für die mächtigsten Magier, Zauberer und Kräuterkundler – doch eine scheinbar menschengemachte Plage überzog das Land mit Tod und Verderbnis. Die meisten Bewohner sind dem Wahnsinn verfallen oder haben sich aufgrund einer Blut-Infektion in monströse Bestien verwandelt, vom einstigen Glanz der zahlreichen medizinischen Errungenschaften ist nichts mehr übrig. Ein strenges Kastensystem gilt allerdings weiterhin: Während das arme Volk am Rande des Wahnsinns in düsteren Kellern so etwas ähnliches wie ein Dasein fristet, hat sich die aristokratisch angehauchte Obrigkeit in die oberen Stockwerke verzogen und versucht auf diesem Weg, den fleischgewordenen Albträumen aus dem Weg zu gehen.