Seit Jahren kämpfen Hersteller von VR-Headsets gegen sichtbare Pixel - und mit der HTC Vive Pro 2 ist tatsächlich ein bedeutender Sieg gelungen! Dank 5K-Auflösung erahnt man nur dann noch Spuren des Bildschirmrasters, wenn man im Spiel z.B. auf eine weiße Wand starrt. Warum aber die Auflösung nicht alles ist, klären wir Test.





Altbekanntes Gehäuse Bevor ich näher auf technische Details eingehe, erkläre ich erst einmal, worum es sich überhaupt handelt: Die HTC Vive Pro 2 ist ein klassisches VR-Headset, das primär für den verkabelte Betrieb an einem schnellen Spiele-PC gedacht ist. Das schwache Inside-out-Tracking der HTC Vive Cosmos wurde über Bord geworfen, so dass man wieder die hochpräzise Erfassung des Lighthouse-Systems genießt. Der Investitions- und Installationsaufwand ist dadurch allerdings höher: Wie bei der Valve Index müssen zunächst zwei kleine Tracking-Würfel ("Basis-Stationen") an der Wand montiert oder im Regal aufgestellt werden. Neue Controller hat sich HTC gespart. Wer möchte, nutzt einfach Valves recht beliebte Index-Controller und seine schon vorhandene Tracking-Hardware mit dem einzeln erhältlichen Headset (799 Euro). Alternativ greift man zum kompletten Bundle mit den veralteten Vive-"Knochen" sowie Tracking-Stationen - für insgesamt 1399 Euro. Das Headset richtet sich also klar an Enthusiasten und Geschäftskunden, da schließlich auch ein kostspieliger PC Pflicht ist.

Ground Control an Major Jan: Im Vergleich zur geschrumpften Konkurrenz wirkt die Vive Pro 2 wie ein klobiges Relikt - allerdings ein sehr bequemes! Der vor dem Mund hängende Gesichts-Tracker ist übrigens nur optionales Zubehör (siehe Seite 4).





Enttäuschung beim FOV Nun will ich die Fans einer guten Bildqualität aber nicht länger auf die Folter spannen - HTC-China-Präsident Alvin Wang Graylin warb schließlich auf Twitter mit üppigen 120 Grad Sichtfeld (horizontal). Das weite Bild müsste also für ein authentischeres Gefühl der Wahrnehmung sorgen, um noch besser ins Spiel versetzt zu werden. Solche Messungen des Field of View (FOV) sind bekanntlich sehr subjektiv und varrieren von Person zu Person stark. Bei meiner Form von Schädel und Augenhöhlen zumindest wurde das Versprechen nicht erfüllt: Im TestHMD-Tool lag mein horizontales Sichtfeld nur bei 96 Grad und somit in ähnlichen Bereichen wie die Quest 2 (H/V: 88/88). Setzte ich später wieder die Index (H/V: 106/106) auf, wirkt auf Anhieb alles viel größer und vor allem nach oben und unten hin weniger "gedrängt" als beim "Breitbild" der Vive Pro 2.

Die Fotos durch die Linse können leider nicht vermitteln, wie unglaublich detailreich Half-Life: Alyx mit der Vive Pro 2 aussieht. Bis in die kleinsten Gassen lässt sich das Geschehen ausspähen.

Es ist fast schon ein unheimliches Gefühl, unterm Headset erstmals keine Pixel mehr zu sehen. Vielleicht auf Alyx' Hand? Nope. Oder da hinten beim Strider? Fehlanzeige! Erst als ich mich im TestHMD-Tool vor eine komplett helle Wand stelle und gewissenhaft drauf starre, erkenne ich noch kleine Reste des Musters, aus dem die RGB-Stripe-Pixelmatrix des verbauten LC-Displays zusammengesetzt ist. Im Spielbetrieb fällt mir der Effekt sogar seltener auf als wenn ich vor meinem 1080p-Monitor sitze - endlich haben wir diesen Punkt erreicht!Es ist ein derart faszinierendes Erlebnis, dass ich erst mal minutenlang wie ein staunendes Kind über den Balkon von Half-Life: Alyx schritt, um mir erneut alle hübschen Details aus der Nähe anzuschauen. Selbst das Zielen per Kimme und Korn fühlt sich plötzlich so präzise an wie nie zuvor! Abgeklärte Besitzer der hochaufgelösten HP Reverb G2 dürften einen ähnlichen Effekt schon kennen: Doch selbst dieser Liebling von Simulations-Fans muss sich mit seinen 2160 x 2160 Pixeln pro Auge geschlagen geben, da HTC diesmal Screens mit 2.448 x 2.448 Bildpunkten pro Auge auffährt. Zum Vergleich: Bei der Oculus Quest 2 sind es 1832 x 1920 Pixel pro Seite, bei der Valve Index 1440 x 1600. Lediglich die Pimax Vision 8K X bietet noch mehr, mit zwei nativ angesteuerten Displays à 3840 x 2160 Pixel noch mehr Auflösung und Sichtfeld (bis zu 170 Grad). Der relativ kleine Hersteller hat sich allerdings durch häufige Lieferschwierigkeiten und Verarbeitungs-Probleme nicht gerade den besten Ruf erarbeitet.Beim Gehäuse-Design hat HTC es sich einfach gemacht: Vieles gleicht den Vorgängermodellen Vive Pro ( zum Test ) und Vive Pro Eye , darunter die komplette Form (mit leicht geänderter Farbgebung), das unter Windgeräuschen leidende Mikrofon oder die nur mäßig klingende Audio-Lösung: Die eingebauten Ohrmuscheln lassen sich zwar praktisch herunterklappen. Sie werden aber nicht dicht genug an die Ohren gedrückt, um den theoretisch vorhandenen Bass auch hören zu können. In der Praxis bleibt der klare aber bassarme Standard-Sound also hinter der Index zurück, schlägt die "plärrenden" Schlitze der Quest 2 oder Rift S aber deutlich (es sei denn, man stöpselt dort eigene gute Kopfhörer an). Als genial erweist sich nach wie vor der unschlagbar bequem ausbalancierte Sitz für lange Spiel-Sessions - obwohl das Gerät spürbar schwerer und klobiger ist als die aktuelle Konkurrenz.Vermutlich spielt dabei auch das Gesichtspolster eine Rolle, das viel dicker ausfällt als bei der Konkurrenz und die Augen so weiter vom Bildschirm fernhält (ein ähnlicher Effekt also wie bei der HP Reverb G2). Mit einer Brille leidet das FOV noch weiter, da man das verstellbare Frontteil des Headsets dann noch weiter ausfahren muss. Mich persönlich stören solche Unterschiede beim kompletten Sichtfeld übrigens kaum. Mit fiel allerdings sofort negativ auf, wie wenig sich der gemeinsame Sichtbereich der beiden Augen überschneidet (Stichwort: Binocular Overlap). Wenn ich z.B. in SteamVR in der Mitte meines Home-Zimmers stehe und still an die Wand starre, sehe ich nur die mittlere der drei Wandtafeln mit beiden Augen. Die zwei Tafeln rechts und links davon sind jeweils nur noch mit einem Auge zu erkennen - das sieht auf der Index und vor allem der Quest 2 deutlich natürlicher aus!Natürlich spielt diese Überschneidung der zwei Augen auch eine wichtige Rolle für die Tiefenwahrnehmung, z.B. zum präzisen Erkennen von Plattformen wie im Jump-'n'-Run Ven VR. Schade auch, dass es zu den Rändern hin schneller unscharf wird als mit der Quest 2. Der scharfe "Sweet Spot" in der Mitte der Vive-Pro-2-Linsen kam mir deutlich kleiner vor als bei Facebooks Headset, aber immerhin noch größer als bei der Index.