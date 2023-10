Was würde dabei herauskommen, wenn Mirror's Edge und Cyberpunk 2077 ein Kind hätten? Richtig: Ghostrunner . Der Erstling von 2020 war erfrischend gnadenlos. Auch wenn es keinen zweiten Teil gebraucht hätte, bekommen wir trotzdem einen – zum Glück. Der erste Blick sagt: Mehr vom Gleichen. Der zweite sagt: Besser vom Gleichen. Der Begriff "Nische" wird oft abwertend für Spiele verwendet, die sich nur an ein spezielles Publikum richten und kein Interesse an Massentauglichkeit und Massenerfolg haben. Aber eigentlich ist es anders: Denn gewöhnliche Kohle findet ihr überall. Aber wo wollt ihr bitte Diamanten finden, wenn nicht in Nischen, wo sie meistens versteckt sind? Wartet nicht, bis Ghostrunner 2 euch findet. Ihr würdet es bereuen.

Ghostrunner 2: Perfektionieren geht über Blamieren!

In Ghostrunner 2 spielt ihr den titelgebenden transhumanen Samurai. Die Lore ist komplex, die Motivation, allerhand cooles Zeug anzustellen, reichlich vorhanden.

Der zweite Teil kommt unerwartet geschwätzig daher. Zum Glück sind die Gespräche mit euren Verbündeten in der Basis optional.

Es wird nur noch cooler Wie schon gesagt, Ghostrunner 2 orientiert sich sehr stark an seinem Vorgänger. Es gibt darüber hinaus auch Neuheiten, aber das wirkliche Kunstwerk besteht nicht darin, dass es sie gibt, sondern wie sie in die bekannte Formel eingebaut worden sind. Jedes neue Element setzt an jeden Bereich an und ist clever mit den anderen verzahnt. Dieses Spiel ist wie eine ausbalancierte Klinge – bis auf eine Ausnahme, die allerdings komplett optional bleibt.



Neue Gadgets: Zu eurem Repertoire gesellt sich nun ein Wurfstern, der euch bei der Fortbewegung und im Kampf unterstützt. Das eröffnet euch neue Möglichkeiten (wie Fernkampf), aber stellt euch auch vor neue Geschicklichkeitsrätsel (unter Zeit verschiedene Schaltkästen treffen).



Parcours ist die Antwort auf alles. Ob ihr jetzt durch die Stadt lauft oder Programme hackt, die Welt ist ein Spielplatz. Neues RPG-System: Die gewonnene Erfahrung könnt ihr in die Verbesserung eures Systems investieren und darüber neue Boni und Fähigkeiten freischalten. Das reicht von mehr Energie bis zu Kugeln abwehren. Je gründlicher ihr die Level erkundet, desto mehr Chips findet ihr, womit ihr euch schneller und breiter aufstellen könnt.



Größere, verzahnte Level: Die Linearität wurde aufgelöst. Manche Level enden offen und gehen später weiter, andere bestehen aus Unterleveln in einem großen Areal. Plus: Hacken bedeutet ebenfalls Parcour, der dann halt in programmierten Welten mit neuen Gesetzmäßigkeiten stattfindet.



Zwischenbosse und Motorradpassagen: Wenn Ghostrunner 2 der Meinung ist, dass ihr gerade mal wieder Abwechslung vom Scheitern und Flowen braucht, wirft es euch einfach in einen Bosskampf. Oder auf ein Motorrad, mit dem ihr dann parcouren sollt. Ja, das ist noch cooler als es klingt. Wie schon gesagt, Ghostrunner 2 orientiert sich sehr stark an seinem Vorgänger. Es gibt darüber hinaus auch Neuheiten, aber das wirkliche Kunstwerk besteht nicht darin, dass es sie gibt, sondern wie sie in die bekannte Formel eingebaut worden sind. Jedes neue Element setzt an jeden Bereich an und ist clever mit den anderen verzahnt. Dieses Spiel ist– bis auf eine Ausnahme, die allerdings komplett optional bleibt.Zu eurem Repertoire gesellt sich nun ein Wurfstern, der euch bei der Fortbewegung und im Kampf unterstützt. Das eröffnet euch neue Möglichkeiten (wie Fernkampf), aber stellt euch auch vor neue Geschicklichkeitsrätsel (unter Zeit verschiedene Schaltkästen treffen).Die gewonnene Erfahrung könnt ihr in die Verbesserung eures Systems investieren und darüber neue Boni und Fähigkeiten freischalten. Das reicht von mehr Energie bis zu Kugeln abwehren. Je gründlicher ihr die Level erkundet, desto mehr Chips findet ihr, womit ihr euch schneller und breiter aufstellen könnt.Die Linearität wurde aufgelöst. Manche Level enden offen und gehen später weiter, andere bestehen aus Unterleveln in einem großen Areal. Plus: Hacken bedeutet ebenfalls Parcour, der dann halt in programmierten Welten mit neuen Gesetzmäßigkeiten stattfindet.Wenn Ghostrunner 2 der Meinung ist, dass ihr gerade mal wieder Abwechslung vom Scheitern und Flowen braucht, wirft es euch einfach in einen Bosskampf. Oder auf ein Motorrad, mit dem ihr dann parcouren sollt. Ja, das ist noch cooler als es klingt.

Die Handlung von Ghostrunner war bereits wirr und jetzt gibt es in Teil 2 auch noch mehr davon. Wer folgen möchte, sollte Teil 1 nachholen. Wer nur spielen möchte, braucht das alles nicht. Denn das Cyberpunk-Genre lebt davon, mit seiner Komplexität zu begeistern, ohne verstanden zu werden., was euch in Ghostrunner 2 erwartet.Eine, in der die Grenze zwischen Leben und Technik nicht mehr existiert. Dafür gibt es jetzt coole, transhumane Samurai-Robos, die auch Ghostrunner genannt werden. Ihr seid einer davon und sollt eine neue Bedrohung aufhalten. Das reicht als Begründung und roter Faden für die hübschen und kryptischen Cutscenes. Worauf es ohnehin ankommt, ist die Motivation, und die gibt es in Überfluss, wenn ihr euch all das coole Zeugs anseht, das ihr als Ghostrunner anstellen könnt.Sprinten, springen, an der Wand entlang laufen, rutschen, mit dem Katana Gegner teilen, in Slow-Motion ausweichen und gleich nochmal. Wisst ihr, was Flow ist? Für mich ist es das Bedürfnis nach. Ein Bewegungsablauf, der elegant jedes Hindernis überwindet. Eine Klinge, die durch alles durchgeht. Wäre Coolness ein Element, wäre sein flüssiger Zustand Flow – und zu diesem will euch Ghostrunner 2 machen.Mit dutzenden Niederlagen, Wiederholungen und. Betretet ihr einen der vielen Hindernisparcours, werdet ihr euch anfangs wie ein unbeholfener Gabelstapler vorkommen. Dann aber, nach etlichen Neustarts, wenn ihr alle Feinheiten kennengelernt habt, werdet ihr euch wie eine Waffe fühlen, die die moderne Welt längst hätte verbieten sollen. Bei dieser Geschwindigkeit kommt euch das Game Over nicht mehr wie eine Beleidigung eures Skills vor, sondern wie eine Atempause, die zwischen dendringend notwendig ist.