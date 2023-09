Lies of P: Aufschwung und Untergang

Zu Beginn entscheidet ihr euch für eine von drei Waffen. Doch keine Panik: Wer seine Wahl bereut, findet noch vor dem ersten Boss potenzielle Alternativen.

Wer Lies of P spielt, um seine Pinocchio-Bildungslücke zu schließen, dürfte aufgrund der losen Adaption enttäuscht werden. Dafür tummeln sich viele alte Bekannte aus der Vorlage in Krat.

Aus Holz geschnitzt, aus Stahl geschmiedet

Wenn ihr euch nicht gerade der Vernichtung von durchgedrehten Puppen widmet, müsst ihr Pinocchios Gewissen spielen: Lügen oder die Wahrheit sagen?

Lässt sich der erste Boss noch schaffen, ohne das Kampfsystem vollständig auszuschöpfen, dürfte spätestens der zweite Endstation für Lernverweigerer bedeuten.

Ein Zugabteil, das aussieht, als hätte eine Fußballmannschaft mal wieder über die Stränge geschlagen. Eine Stimme in meinem Kopf, die mich zum Weitergehen ermutigt. Und jede Menge Fragen, die ich vorerst hintenanstelle:beginnt ohne große Erklärungen, spektakuläre Intro-Sequenzen oder anderweitigen Firlefanz, sondern wirft mich direkt ins Geschehen. Da passt es hervorragend, dass mir das Spiel am Zugende eine von drei möglichen Waffen in die Hand drückt, mich aus dem Wagen und auf den Bahnhofsasphalt wirft und sagt: Komm mal zum Hotel Krat bitte, aber Vorsicht, auf dem Weg dorthin wartet ein Haufen Mörderpuppen auf dich. Genre-typisch wird Gameplay hier also großgeschrieben. Wem der reinenicht reicht, und eine weitere Motivation braucht, darf sich später aber noch auf mehr Story-Substanz freuen.Nachdem ich den ersten Boss zu Altmetall verarbeitet habe, liefert mir Lies of P nämlich ein bisschen mehr Kontext für die von blutrünstigen Robotern überlaufenen Straßen: Im Verlauf der Industrialisierung und der Einführung von Puppen als Hausmädchen, Polizisten oder Opernsängern entwickelte sich aus dem einst so friedlichen Fischerdörfchen Krat in Windeseile eine. Doch aus der kapitalistischen Vision von Ruhm und Reichtum wird ein wahrer Albtraum, als die mechanischen Marionetten aus unerfindlichen Gründen durchdrehen und ihre menschlichen Macher attackieren. Obwohl man mit einernoch ein zweites Fass aufmacht und eine Reihe an illustren Charakteren einführt, hält sich die Geschichte angenehm im Hintergrund. Abseits der Bosskämpfe gibt es kaum Zwischensequenzen und auch die gelegentlichen Dialoge sind deutlich pointierter als beispielsweise das endlose Gebrabbel aus dem Genre-KonkurrentenDas alles hat auf den ersten Blick natürlich erstmal wenig mit derzu tun und tatsächlich orientiert sich Lies of P nur sehr lose an der Fabel von Carlo Collodi. Trotzdem bedankt man sich bei dem italienischen Schriftsteller mit einer Widmung und erweckt seine vielen Charaktere wie Pinocchio, Geppetto, Gemini, die schwarze Katze und den roten Fuchs in der Neuinterpretation zum Leben. Ansonsten spielen vor allem die titelgebenden Lügen der Holzpuppe eine Rolle: Immer wieder stehe ich vor Entscheidungen, bei denen ich michmuss – auch wenn sich die wirklichen Konsequenzen davon nur schwer erahnen lassen. Während meine Nase sich trotz eventueller Märchengeschichten nicht verändert, wird die eines Porträts im erwähnten Hotel immer länger und auch der Ladebalken ist Pinocchios langem Zinken gewidmet. Die Hommage an die Vorlage besticht also eher durch Details als durch ein Wiederkauen der ursprünglichen Story.Damit wir uns schnell den Höhen und Tiefen des Kampfsystems widmen können, hier der: Standardmäßig besteht euer Arsenal aus leichten und schweren Angriffen, einer Ausweichrolle und einem Block, wobei der mit dem richtigen Timing zum perfekten Block (besser bekannt als Parieren) wird und alle erwähnten Manöver eure Ausdauerleiste beanspruchen –, wie man sie aus den Vorbildern von From Software und den vielen Nachahmungen mittlerweile bestens kennt. Für ein bisschen Würze sorgt die linke Armprothese namens Legion, die anfangs nur für den Fausteinsatz gerüstet ist, später aber auch als Flammenwerfer oder Elektroschocker verwendet werden kann. Abgerundet werden eure Möglichkeiten im Kampf dann durch die sogenannten Fabel-Angriffe, die sich vereinfacht als Spezialattacken bezeichnen lassen und von eurer getragenen Waffe abhängen.Ebenfalls keine ungewöhnliche Eigenschaft für Soulslikes ist die, die in Lies of P eine zentrale Rolle spielt. Keine Sorge: Im Gegensatz zugeht euer aktuelles Lieblingsschwert nicht dauernd kaputt und muss durch ein neues ersetzt werden. Trotzdem nutzen sich eure Waffen deutlich schneller ab als ihr es gewohnt sein dürftet, weshalb ihr in den Gebieten und längeren Bosskämpfen gelegentlich zum Schleifstein greifen müsst. Eine nette Mechanik, die euch neben Angreifen, Ausweichen, Blocken und Heilen eine weitere Aufgabe gibt und das Spiel so besonders in hitzigen Momenten noch ein bisschen anspruchsvoller gestaltet. Und wo wir schon beisind: Die Heiltränke, hier Pulszellen genannt, sind zwar klassischerweise eine endliche Ressource, die sich an Checkpoints und nach dem Ableben wieder auffüllt. Habt ihr allerdings eure gesamten Pulszellen aufgebraucht, könnt ihr eine durch wiederholte Schläge wieder aufladen, was aggressives Spielen belohnt – ein smarter Einfall!Ohnehin wirdin Lies of P gleich mehrfach gefördert: Wenn ihr Angriffe blockt, aber nicht pariert, wird eine Portion des Schadens in eurer Lebensleiste farblich markiert. Haut ihr jetzt zu, bekommt ihr einen Teil davon wieder gut geschrieben, ähnlich wie in Bloodborne also. Das gilt in gewisser Weise auch für eure Gegner, bei denen der verursachte Schaden allerdings nicht durch das Austeilen desselbigen wieder aufgefüllt wird, sondern nach einer gewissen Zeit beginnt, sich von selbst zu regenerieren, wenn ihr ihre Lebensleiste zu lange nicht beackert habt.und sorgt dafür, dass ihr euch permanent mit eurem Gegenüber beschäftigen müsst. Gleichzeitig bearbeitet ihr durch konstanten Druck auch die unsichtbare Stagger-Leiste des Gegners, die sich durch eure Angriffe und erfolgreich geblockte oder parierte Attacken auflädt.