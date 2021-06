Manchmal geht es fix: Kaum hat Sega sein Prügelspiel-Remake Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown angekündigt, ist es auch schon erhältlich. Wie stark die PS4-exklusive Neuauflage aussieht, wie gut die Marke spielerisch gealtert ist und für welche Zielgruppe Ultimate Showdown gemacht ist, das verraten wir im Test.

Im 9,99 Euro teuren "Legendary Pack" stecken über 2.000 Items zum Schmücken der Charaktere.

Je nach Stage und Kämpfer sieht Ultimate Showdown mitunter so gut aus wie ein richtig neues 3D-Beat'em-Up.

Einst war das Amusement Machine Research & Development Department #2 (kurz AM2) das Vorzeige-Studio des ehemaligen Hardware-Herstellers Sega - und eine der besten Adressen für Videospiele weltweit. Vor allem Rennspiel- und Prügelspiel-Klassiker wie OutRun, Daytona USA und die Virtua-Fighter-Serie, aber auch Yu Suzukis Magnum Opus Shenmue wurden dort programmiert. Nach der Übernahme durch Sammy im Jahr 2004 war die Zeit als Aushängeschild zwar vorbei, doch im Bauch des Mutterschiffs Sega wurde weiterhin an hochwertiger Software gearbeitet - der starke Lightgun-Shooter Ghost Squad setzte das Erbe der ebenfalls bei AM2 entstandenen Virtua-Cop-Serie fort, Virtua Fighter 5 galt vielen Spielern als Krönung des 3D-Prügelspiels. Ich konnte auf der Tokyo Game Show 2006 selbst mit dem AM2-Chef Hiroshi Kataoka sprechen - damals war der Japaner noch der Überzeugung, dass es so schnell keinen Virtua-Fighter-Titel mit Online-Matches geben würde. Somit hätten wir also den ersten Teil meiner kryptischen Überschrift erklärt - doch was hat es mit RGG auf sich? RGG steht für Ryu ga Gotoku, so heißt die Yakuza-Serie nämlich in Japan seit jeher - und seit 2011 auch das Studio hinter der erfolgreichen Reihe. Abseits der Mafia-Epen enstanden beim Ryu ga Gotoku Studio übrigens der interessante Third-Person-Shooter Binary Domain und das actionlastige Detektiv-Abenteuer Judgment . Weil Studio-Boss Toshihiro Nagoshi einst selbst Teil von AM2 war (er verantwortete z.B. Daytona USA ) schließt sich damit ein interessanter Kreis: Denn Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ist eine Koproduktion dieser beiden Sega-Teams, profitiert von AM2s Prügelspiel-Expertise und natürlich der Dragon-Engine des Ryu ga Gotoku Studios.Wie sieht es denn nun aus? So richtig wie ein vollwertiges neues Beat’em-Up, das im Jahr 2020 oder 21 so für PlayStation 4 oder Xbox One erscheinen könnte? Nun, nicht ganz. Mit der japanischen 3D-Konkurrenz um Tekken 7 Dead or Alive 6 oder SoulCalibur 6 kann der Titel zwar mithalten, ein Mortal Kombat 11 oder das bald erscheinende Guilty Gear -Strive- sind aber grafisch deutlich moderner und aufwändiger. Trotzdem kann sich Ultimate Showdown sehen lassen - nicht nur im neuen Intro sehen die Kämpfermodelle, allen voran Posterboy Akira Yuki, gut aus; zudem wirken auch die Animationen der Kampfkünstler noch immer herrlich flüssig. Bei den Effekten, Hintergründen und Stages muss man jedoch Abstriche machen: Die Tekken'schen bunten Explosionswölkchen bei Treffern sind nicht gerade fetzig, die Bodenplatten immerhin recht scharf texturiert - lässt man, was angesichts der flotten Kämpfe nicht gerade leicht ist, den Blick schweifen und kommt dann bei der Stage-Umgebungen an, so wirken die mitunter schon etwas klobig. Generell ist die neue Optik für Serienveteranen aber durchaus ein Grund zur Freude - so stark so sah bisher noch kein Virtua-Fighter-Titel aus.Aktuell gibt es Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown nur für die PS4 - natürlich läuft der Titel auch auf einer PlayStation 5, doch für PC-, Xbox- oder Switch-Besitzer gibt es bislang keine Ankündigung. Findige Fans entdeckten im Quellcode der offiziellen Webseite jedoch schon Logos für Steam, Switch und Xbox - Prügelspiel-Fans ohne Sony-Konsole dürfen also hoffen. Aktuell ist der Titel ein Gratis-Spiel von PlayStation Plus, wer ohne das Sony-Abo ran möchte, muss 29,99 Euro berappen. So richtig Sinn ergibt letztere Option jedoch nicht: VF5US ist in seinen Modi nämlich aufs Online-Spielen zugeschnitten - und das ist ohne PS Plus ja nicht möglich. Wohingegen die Kauf-Version für 29,99 Euro das sogenannte „Legendary Pack“ bereits beinhaltet, können Gratis-Zocker das Paket für 9,99 Euro erwerben - und für Serienfans stellt es einen starken Mehrwert dar. Neben vielen Items zur optischen Individualisierung der Kämpfer (über 2.000 Stück) stecken im Paket Musikoptionen (von VF1 bis 5) sowie klassisch-blockige Kämpfermodelle, die an den Ursprung der Serie erinnern. Besonders witzig sind die für Charaktere, die erst in den jüngeren Vergangenheit hinzukamen - den Kung-Fu-Mönch Lei-Fei, Sumotori Taka-Arashi oder Vale-Tudo-Klopperin Vanessa Lewis erstmals in klobiger Low-Poly-Ausführung zu sehen, vor allem im Zweikampf mit einem Charakter im High-Res-Look - das sieht schon sehr putzig aus. Lebensbalken im Retro-Design und eine klassische Stage runden das DLC-Paket ab.