Stimmung und Story sind die großen Stärken von Alan Wake.

Das neue Charakter-Modell von Alan macht nicht in jeder Szene eine gute Figur.

Trotz grafischer Überarbeitung sieht man der Spielwelt ihr Alter an.

Darüber hinaus gibt es ebenso hartnäckige wie glaubwürdige Gerüchte, dass sich ein zweiter Teil von Alan Wake in Zusammenarbeit mit Epic Games Publishing in Produktion befinden würde. Apropos: Auch Control soll bekanntlich fortgesetzt und ausgebaut werden ( wir berichteten ). Doch zurück zur überarbeiteten Neuauflage. Alan Wake Remastered umfasst das Hauptspiel aus dem Jahr 2010 sowie die beiden Erweiterungen "Das Signal" und "Der Schriftsteller", die sich im Hauptmenü unter "Folgen" direkt anwählen lassen. Der stärker auf Action ausgelegte Ableger Alan Wake's American Nightmare ist in dem knapp 30 Euro teuren Remaster enttäuschenderweise nicht enthalten. Ein Komplettpaket wäre natürlich wünschenswert gewesen.Das mehr als zehn Jahre alte Grundspiel ist ein Action-Abenteuer mit Horror-Elementen und mysteriösen Geschehnissen, die im besten Fall an Twin Peaks, Akte X oder die Werke von Stephen King erinnern. Es geht um einen Thriller-Autor mit Schreibblockade, der zur Erholung nach Bright Falls reist und dort auf Besessene trifft, die durch die Dunkelheit geschützt und nicht direkt angegriffen werden können. Immer wieder erlebt er äußerst merkwürdige Dinge, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll, denn die Geschichte, die verschrobenen Ideen und die Inszenierung eben dieser, gehören zu den großen Stärken des Titels. Gleiches gilt für die dichte und überzeugende Atmosphäre, die den Schauplatz umgibt. Spielerisch hingegen reißt Alan Wake keine Bäume aus. Es gibt weder aktive Dialoge noch anspruchsvolle Rätsel oder verstörenden Psychoterror. Die Action ist zwar oft intensiv, nutzt sich aber durch ständige Wiederholungen und zu wenige Gegnervariationen zu schnell ab. Jörg schrieb in seinem Test der damaligen Xbox-360-Version : "Die Story ist gut und in ihren besten Momenten blitzt ihr schauriges Potenzial auf, aber im Gegensatz zu Eternal Darkness, Silent Hill oder Project Zero wird dieser Horror nicht als Highlight in Erinnerung bleiben. Nach zwölf Stunden und sechs Episoden hinterlässt das Finale keine nachdenkliche Ergriffenheit, sondern einen schalen Nachgeschmack."Spielerisch, also inhaltlich, hat sich Alan Wake Remastered im Vergleich zum Original bis auf homöopathische Anpassungen der Ingame-Werbung nicht verändert. Es ist im Kern das gleiche Spiel, wurde nur vom britischen Studio d3t technisch aufpoliert. Das Studio, das ebenfalls für die Remaster von Shenmue I & II und Mafia 2 (Definitive Edition) verantwortlich war, hat insgesamt einen ordentlich, aber keinen überragenden Remaster realisiert. So fielen in mehreren Zwischensequenzen auf, sogar auf PlayStation 5. Abstürze haben wir nicht erlebt. Auch die Sound-Abmischung wirkte etwas chaotisch. In den ersten Cutscenes waren die Dialoge nicht immer verständlich, während chaotische Gefechte teilweise zu einer Kakofonie verkommen. Das Remaster nutzt übrigens die altbekannte deutsche Sprachausgabe - mitsamt ihren Höhen und Tiefen.Die Überarbeitung der Grafik ist gut geworden, allerdings hat d3t aus irgendeinem Grund die HDR-Unterstützung vergessen. Schade, höhere Kontraste hätten die stimmungsvollen Passagen sicherlich aufgewertet. Ansonsten wirkt Bright Falls hauptsächlich schärfer als das recht verwaschene Original, das damals in 960x540 mit 4xMSAA lief. Klarere und schärfere Texturen offenbaren mehr Details, die Level-Geometrie ist umfangreicher geworden und in manchen Bereichen sind sogar neue Objekte hinzugefügt worden. Der Sprung ist dennoch deutlich, vor allem bei der Schärfe - zumal das Endergebnis ohne nerviges Tearing daherkommt.Die Beleuchtung ist ebenfalls runderneuert worden, was man u.a. bei der Verschattung von Objekten in komplexen Szenen (Ambient Occlusion) erkennen kann. Insgesamt wirkt das Remaster im Grundton etwas heller als das Ausgangsspiel, was der unheimlichen Atmosphäre in der Nacht schon etwas schadet. Auch die neuen Bäume, Büsche und Co. vertragen sich nicht immer so gut mit der Beleuchtung und wirken zu fitzelig bzw. nicht dicht genug. Manchmal gibt es auch Probleme in Zusammenhang mit dem Detailgrad. So erscheinen einige Pflanzen beim Näherkommen zu spät auf der Bildfläche. Last but not least wirkt die Neugestaltung des Äußeren der Hauptfigur in vielen Szenen je nach Belichtung eher unpassend bis schäbig.Je nach Rechenleistung der Plattformen fallen eine höhere Sichtweite bzw. Darstellungsdistanz auf (PC > PS5/XBX > XBS > PS4 > One). Gleiches gilt laut ElAnalistaDeBits für die Schattenqualität. Laut den spanischen Bit-Analysten läuft das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X nativ in 1440p mit 60 fps. Es wird später auf 4K hochskaliert. Auf Xbox Series S sind es 1080p mit 60 fps. Die Xbox One X setzt auf 1440p mit 30 fps. Die Xbox One schafft 900p mit 30 fps. Die 60 Bilder pro Sekunde machen auf den neuen Konsolen im Vergleich zur 360-Fassung schon einen spürbaren Unterschied und sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis.Auf dem PC ist native 4K-Auflösung möglich und dank fps-Boost mit DLSS kann die Bildwiederholrate bis um den Faktor 2 in maximaler Auflösung angehoben werden. Laut Nvidia soll das Remaster bereits auf einer RTX 2060 in 4K mit über 60 fps laufen, wenn man den Performance-Modus von DLSS nutzt ( Trailer ). Raytracing-Features, die bei Control so fulminant und eindrucksvoll eingesetzt wurden, unterstützt das Remaster nicht. Auf der PlayStation 5 sollen DualSense-Funktionen geboten werden, die im Testlauf jedoch nicht sonderlich auffielen.