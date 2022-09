Wenn der düstere Ruf Gjallahorns über den Reichen Asgard, Midgard und Niflheim erschallt, kann das nur zwei Dinge bedeuten: Göttervater Odin wurde beim Kampf gegen den Wolf Fenrir heftig verwundet und gleichzeitig ist die allesverschlingende Dämmerung Ragnarök im Anmarsch, um Mann und Maus zu vertilgen. Doch bevor die schwarzen Schiffe, die aus den Fingernägeln der Toten erschaffen wurden, dem blutrotgefärbten Himmel entsegeln, gibt es noch eine letzte Hoffnung: Die einzig verbliebene Walküre Maria muss dem Eid, den sie Odin geleistet hat, folgen. Und ist die letzte Hoffnung für das Abwenden des eigentlich Unabwendbaren.

Der königliche Palast von Valaskjalf

Im Palast bekommt Maria neue Aufträge von Göttervater Odin.

Elementare Prügel-Kunde

Die bereisten Gebiete bieten nur sehr wenige optische Highlights.

Mit der Wahl des richtigen Elements geben alle Gegner recht schnell klein bei.

Walküre Maria wacht ohne Erinnerungen an ihre Vergangenheit auf einer Wiese aus Glockenblumen auf. In der Ferne hört sie eine Stimme, die ihr dennoch seltsam vertraut vorkommt. Ein Tutorial später eröffnet sich, wer hinter dem mysteriösen Ruf steckt: Kein geringerer als der Göttervater Odin erwartet die Walküre zu einer dringenden Audienz in seinem prächtigen Thronsaal. Da die Walküre ihrem Erschaffer zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet ist, muss sie seiner Bitte, alles dafür zu tun, den drohenden Untergang aufzuhalten, natürlich Folge leisten. Neben dem Kampf gegen die Armeen von Monstern, die nun ohne Scheu durch das Land ziehen und alles verwüsten, gilt es wichtige Gegenstände zu finden, die dabei helfen sollen, das Unheil noch in letzter Sekunde zu stoppen. Ohne zu zögern, macht sich die mutige und erfahrene Kämpferin auf, um Odin seinen Wunsch zu erfüllen – dass schon zu Beginn für den Betrachter deutlich erkennbare, doppelte Spiel des listigen Göttervaters durchschaut sie in all ihrer Hörigkeit nicht.So durchstreift Walküre Maria in den nächsten 20 bis 30 Stunden verlassene Burganlagen, erklimmt verschneite Gipfel, erkundet mächtige Wälder, vom Kampf gezeichnete Dörfer und Städte, in denen kein Leben mehr zu finden ist. Jedenfalls keines, das man begrüßen würde. Stattdessen lauern alle paar Meter mehr oder weniger große Ansammlungen verschiedenster Boten, die von der Götterdämmerung vorausgeschickt wurden. So stellen Hexenmeister, Golems, Eis- und Feuerdämonen, Baumriesen, Tentakelmonster, Wölfe, Zombie-Soldaten und bildschirmfüllende Bossgegner die einzige Art von Leben dar, welches in diesen albtraumhaften Zeiten noch Bestand hat. Jedes Monster hat dabei ein eigenes Element, wie Eis, Feuer, Blitz, Dunkelheit oder Licht – und die sind in jedem Kampf, der in Valkyrie Elysium stattfindet, das sprichwörtliche Zünglein an der Waage. Denn die tapfere Walküre kann zwar mit ihren Waffen – zwei davon können in den Scharmützeln zum Einsatz kommen – schon ganz gut austeilen. So richtig zünden die Attacken allerdings erst, wenn zusätzlich die entsprechenden Zauber gezündet werden.Da neben der Energieleiste jedes Gegners schnell und einfach zu erkennen ist, mit welchem Element die Monstrosität so gar nicht klarkommt, führt der entsprechende Magie-Einsatz zu einer Art katatonischer Starre, die natürlicherweise viel Zeit und Raum für krachende Kombos lässt. Natürlich gibt es, wie in jedem Spiel dieser Art, für jeden Prügel eine seitenlange Move-Liste. Hat der Spieler die drei wichtigsten Manöver, leichter Schlag, schwerer Schlag, Seelenkette, Zauber wirken verinnerlicht – was rund fünf Minuten dauert – ist aber auch mit dem bei Profis verpönten Button-Mashing eine Menge rauszuholen. Also einfach mit der richtigen Magie um sich schmeißen, dann ein paar krachende Kombos landen und damit der zeitlich großzügig bemessene Zähler am rechten Bildschirmrand nicht bricht, hilft die Seelenkette. Mit diesem magischen Seil zieht sich die Walküre in Windeseile ganz einfach zum nächsten Unhold, der nach Schellen bettelt. Die dabei entstehenden Effekte zaubern dem Spieler schon nach den ersten Kämpfen ein sehr breites und sehr zufriedenes Grinsen ins Gesicht. Doch es geht noch besser…