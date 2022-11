Keine Gnade!

Guybrush hat einen robusten Magen, so manchem Pixel-Enthusiast dreht der neue Grafikstil aber selbigen um. (Bild: Switch)

Bleibt alles anders

Melee Island ist ein hübscher Schauplatz - und der erste im Spiel. In dieser Szene trifft Guybrush seine Frau Elaine. (Bild: PS5)

Oberwelt-Karte zum flinken Schauplatz-Wechsel links, aufgeräumtes Menü rechts. Alles da, alles so wie es sein soll. (Bild: Switch)

Muss ich die alten Spiele, also zumindest Teil 1&2 kennen, damit ich Return to Monkey Island genießen kann? Ja, eigentlich schon. Durchspielbar ist der Titel natürlich auch für Novizen, aber die zahllosen Anspielungen versteht nur, wer sich mit der Materie auskennt – denn der neue Teil schließt story-mäßig tatsächlich an LeChuck's Revenge an. Im Hauptmenü empfehle ich allen, die die Originale zwar kennen aber nicht mehr aus dem Stegreif rezitieren können, einen Klick auf das "Sammelalbum" – dort werden die Geschehnisse gestrafft wiedergegeben und wichtige Personen vorgestellt. Die Präsentation als eine Art Foto-Album mit zig anklickbaren Feldern ist aber mindestens streitbar – ich hätte mir einen geistreicheren und flotteren Einstieg gewünscht.Im Optionsmenü lauerte im PC- und Switch-Test die nächste Enttäuschung: Es gab keine deutsche Synchro! Die englische Vertonung, teils mit den Originalsprechern von damals, ist zwar sehr gelungen – doch wem rasant gesprochenes Englisch nicht ausreichte, der kam ums ständige Textboxen-Lesen nicht herum. Das ist in der Version für PS5 und Xbox Series X|S anders, und zum Glück bekamen auch PC und Switch jetzt einen Gratis-Patch mit dem Sprach-Upgrade. Und wie sind die deutschen Stimmen so? "Richtig gut" trifft den Nagel auf den Kopf. Mit Norman Matt kehrt sogar der originale Guybrush-Sprecher zurück, und seiner Herzdame Elaine leiht wie einst Frauke Poolman ihre Stimme. Die deutsche Vertonung macht das Abenteuer – zumindest für mich – noch ein Stückchen angenehmer und gefälliger; nicht nur weil ich nun nicht mehr zum Text-Lesen verdonnert werde, sondern weil die Profi-Sprecher durch die Bank starke Arbeit abliefern. Die Figuren parlieren mal schrullig, mal herrisch, sie bringen die gut geschriebenen Dialoge fein nuanciert rüber und stellen auch dem Humor kein Bein.Und wie findet ihr den Grafikstil so? Auf diese Frage gibt es keine richtige Antwort – ich mag ihn sehr, andere rollen angesichts der Figurendesigns mit den Augen. In jedem Fall sind die Szenarien liebevoll gezeichnet und haben, auch dank der vielen schiefen Linien, Charakter. Das Scrolling schnurrt, die Animationen sind elegant und auch die Kamera fühlt sich viel moderner an als anno dazumal. Vergleicht man den Look mit dem des pixeligen Originals (oder auch der 2009er Überarbeitung), dann wird augenscheinlich: Return to Monkey Island sieht ganz anders aus, bleibt dem groben Entwurf von vor über 30 Jahren aber treu – man erkennt die Figuren, die Gebäude und Straßenzüge stets wieder! Auch das Szenario hat reichlich Wohlfühl-Aspekte parat: In fünf Kapiteln erkundet Guybrush eine gute Handvoll Szenarien, die alte Orte zitieren und gleichzeitig neue Areale einführen. Return to Monkey Island ist kein großes besonders großes Spiel, bietet aber doch viele kleine Ecken und urige Orte, an denen sich das Umsehen lohnt.In spielerischer Hinsicht erwartet euch ein überraschend klassisches Adventure mit vielen Dialogen, aufmerksamem Absuchen und – natürlich – Rätseln. Wer nicht gerade den kopfnussarmen Einfach-Modus wählt, der wird locker zehn oder sogar fünfzehn Stunden mit Guybrush, LeChuck, Elaine & Co. verbringen. Seid ihr neu an einem Ort angekommen, geht erstmal das launige Erkunden los: Es gibt dutzende Türchen und Figuren und noch viel mehr anklickbare Stellen. Auf Tastendruck sorgen kleine Kringel dafür, dass ihr immer wisst, mit welchen Objekten in seiner Nähe der Schusselpirat interagieren kann. Guybrush hat zu jedem Ding einen dummen Spruch auf Lager und kann vieles auch benutzen. Im Inventar darf ich Objekte miteinander kombinieren und sie natürlich in die Welt "ziehen", um dort nach Kombinationsmöglichkeiten zu suchen. Adventure-Spieler kennen und schätzen das. Und genau das serviert ihnen Return to Monkey Island dann auch – das ist nicht neu oder gar wild, aber es macht Laune und funktioniert.