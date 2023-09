Eternights: Kalte Füße, heiße Dates

Wer kennt es nicht? Der beste Freund überredet euch dazu, dem Online-Dating endlich eine Chance zu geben.

Auch wenn es aussieht, als käme dieser Wachmann gerade aus dem Fitnessstudio, verwandelt er sich in Wirklichkeit in ein blutgieriges Monster.

Umbra hier, Weltrettung da: Es fällt schwer, bei der Ladung an Informationen nicht direkt abzuschalten.

Kalendarisches Kennenlernen

Mäßig motivierende Minispiele: Für erfolgreiche Kniebeugen muss ich die vier Tasten im Takt drücken.

Verbringt ihr Zeit mit euren potenziellen Partnern, bereitet ihr nicht nur den Boden für eine erfolgreiche Beziehung, sondern auch für effizienteres Monsterschnetzeln.

Liebe ist ja bekanntlich wie ein loderndes Feuer und wer sein Herz entzünden oder sich die Finger verbrennen will, greift heutzutage gerne mal zur Dating-App. So geht es auch den beiden jungen Männern, die mirzu Beginn vorstellt: Der namenlose Protagonist und sein bester Freund Chani scheinen in ihrem Umkreis bislang kein Glück gehabt zu haben, was auch die offensichtlich auf dem Schreibtisch platzierte Box mit den „guten alten“ Taschentüchern erklärt. Also wird kurzerhand, weil sich die beiden offenbar bessere Chancen ausrechnen, wenn sie sich in das gigantische virtuelle Meer werfen, in dem sich nicht nur jede Menge Fische, sondern auch potenzielle Haken tummeln. Das erste Erfolgserlebnis folgt überraschenderweise auf dem Fuße und in Form einer rätselhaften Dame, die mich mit der zwielichtigen Aussicht auf Nacktbilder und einem Date verführen will.Bevor ich der Sache am nächsten Tag auf den Grund gehe, reise ich erst einmal ins Reich der Träume, wo mich nach einer verstörenden Zwischensequenz einerwartet. Auf das möchte ich aber erst später eingehen, denn die Anleitung für die Hack-and-Slash-Gefechte wäre hier genauso deplatziert, wie sie im Spiel ist: Viel zu früh und ohne Kontext, während sich um mich herum erst einmal die nur angeschnittene Geschichte entfalten muss. Dafür geht es bei der nun Schlag auf Schlag: Das vereinbarte Date fällt nämlich ins Wasser, wenn auch nicht, weil mich die mysteriöse Frau versetzt hat, sondern weil eine gigantische lila Mauer aus dem Nichts auftaucht und sich der Großteil der Menschheit inverwandelt.Zusammen mit meinem besten Kumpel flüchte ich in einen Bunker, wo wir auf zwei junge Frauen treffen. Wie es der Zufall will, ist eine davon der bekannte Popstar Yuna, der sich unserem Trüppchen kurzerhand anschließt und überraschenderweise über sehr praktische Heilfähigkeiten verfügt. Auf der Flucht vor den mutierten Menschen stellt sich uns dann plötzlich eine feindlich gesinnte, aber offenbar noch bei klarem Verstand befindliche Dame mit Darth Maul-mäßigem Doppelschwert entgegen und, nur um mich ebenso abrupt in eine Traumwelt zu befördern, in der ich der gesichtslosen Frau von der Dating-App in einem Ruderboot gegenübersitze. Die wiederum schwafelt was von meiner Aufgabe als Held, derund dabei unermesslich leiden muss, von Architekten, Umbra und DEM STEIN, der offenbar enorm wichtig sein muss, wenn er schon mit klemmender Feststelltaste eingeführt wird.Bevor ich vom Boot falle und in dem Meer aus Exposition ertrinke, schickt mich die mysteriöse Frau dann wieder zurück in die Realität und verpasst mir einen, der hoffentlich nicht nur deshalb so grell leuchtet, weil ich zu häufig die Taschentücher auf meinem Schreibtisch benutzt habe. Ein paar dramatische Action-Szenen später haben es Yuna, Chani und ich in einen Zug geschafft, der die letzte Bastion der Menschheit sowie den Hub des Spiels darstellt, und von dem aus das Trio nun alles daran setzt, die lila Mauer zu zerstören und die Apokalypse aufzuhalten, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Damit ist der Grundstein der nicht besonders originellen, aber trotzdem unterhaltsamen Geschichte von Eternights gelegt und nach demgibt mir das Spiel endlich die Zügel und die versprochene Gameplay-Mischung aus Dating-Sim und Dungeon-Crawler in die Hand.Fangen wir doch mit demvon Eternights an, denn was bedeutet schon die Rettung der Welt, wenn sich endlich die Chance auf ein erfülltes Liebesleben bietet? Doch weil die Apokalypse natürlich ihre Spuren hinterlassen hat, ist die Auswahl anüberraschend klein, wenn auch bemerkenswert progressiver als bei der eingangs erwähnten Vorlage Persona. Neben dem Popsternchen Yuna sind auch die Wissenschaftlerin Sia, die Sportlerin Min und der unsterbliche Yohan bereit dazu, inmitten der Apokalypse Händchen zu halten oder feuchte Lippenbekenntnisse auszutauschen.Eure Freizeit ist dabei, wie sollte es anders sein, mithilfe einesunterteilt. Tagsüber könnt ihr mit einem der vier romantisch interessierten Charakteren oder eurem treuen Wing-Man Chani Zeit verbringen und eure Beziehungen vertiefen, was über Dialoge oder kurze Kampfesausflüge stattfindet, wobei letztere wie Mini-Versionen der Hauptmissionen ablaufen. Die steigende Bindungsstufe verbessert eure Chancen in der Liebe und lässt eure Begleiter aktive Fähigkeiten oder passive Boni lernen, die euch beim Kampf gegen die Monster zugutekommen.Abends steht es euch derweil frei, einen eurer vier Sozialwerte zu erhöhen, eure Statuswerte für den Kampf zu trainieren oder die zerstörte Stadt auf der Suche nach einem hilfreichen Item zu durchkämmen und so nicht nur euren, sondern auch abermals eure Kampffähigkeiten zu schärfen. Letzteres klingt leider spannender als es ist: Ihr entscheidet euch, entweder die Bibliothek, das Lagerhaus oder den Supermarkt zu besuchen, und müsst dort mit leuchtenden Stellen interagieren, um den gewünschten Gegenstand zu finden.Weil die Ansammlung beliebig wirkt, ist das zu Beginn reiner Trial-and-Error. Immerhin bleiben die Fundorte gleich, sodass ihr mit ein bisschen Memory-Übung schnell raus habt, wo sich was befindet. Auch die anderen Minispiele, etwa das Katalogisieren von roten und blauen Zellen oder das Kontrollieren des Atems durch abwechselndes Drücken und Wiederloslassen der X-Taste, sind lahme Versuche, für spielerische Abwechslung zu sorgen. Glücklicherweise ist ein Großteil dieser Aktivitäten entweder optional oder nimmt zumindest nur einen Bruchteil der Spieldauer ein und bleibt so