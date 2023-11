Grünschnäbelige Millennials fragen: Robo-wer?

Auch wenn es stumpf ist, macht das Ballern in RoboCop so viel Spaß – dank seiner Brutalität und Übertriebenheit.

Der Film erlebt 36 Jahre später ein Revival – und ihr seid Regisseur, Schauspieler und Zuschauer in einem

Hätte auch nur ein Shooter sein können, ist aber ein RPG: Mit eurer Erfahrung könnt ihr dem Blechmann ein paar nützliche Upgrades verpassen.

Abseits der Schießereien könnt ihr den Bewohnern von Detroit in kleinen Nebenquests helfen.

Ich bin wie die meisten nicht mit RoboCop aufgewachsen. Mein Vater hat mir andere Filme gezeigt. (Ist das die moderne Variante einer Mentoren-Schüler-Ausbildung? Interessante Frage, aber das wäre was für einen anderen Artikel.)Weiter im Text: Kennt ihr die effektivste und kurioseste Variante, eurenzu bekämpfen? Wendet euch einfach einem anderen Pile of Shame zu. Bei mir sind es Filme. Und nach S wie Scarface kam dann R wie RoboCop dran. Und wenn mir das Universum gestatten sollte, meinen gesamten Empfehl-Skill auf einmal einzusetzen, sage ich euch das:Es ist wie, nur als hätten Arnold Schwarzenegger und Quentin Tarantino ihn gedreht, nachdem sie völlig drauf von einem Las Vegas-Trip zurückgekehrt wären.Ich habe selten so einengesehen. Der Cop Alex Murphy wird von Gangstern massakriert. Aber anstatt in die ewige Pension zu gehen, wird er in einen Polizei-Roboter umgewandelt. Und krasser als seine Waffen sind nur seine Badass-Sprüche. 36 Jahre später bekommtein Videospiel-Comeback. Daraus hätte man einen blöden First-Person-Shooter machen können. Hätte man, ja. Das wäre sogar sehr einfach gewesen. Hat man aber nicht.Detroit wird von Gangstern überrannt, wie so oft. Aktuell haben sie ein Filmstudio unter ihre Kontrolle genommen und ruinieren den Leuten damit daheim das verdiente Feierabendfernsehen. Ab der ersten Minute, ab der ersten bösen Dialogzeile merkt ihr: Das ist, auf der RoboCop: Rogue City draufsteht, sondern waschechtes RoboCop-Material. Die Gangster kennen wirklich gar keine Manieren, die Cops kein Erbarmen, Batman hätte keinen Moment durchgehalten. Who you gonna call? Und prompt findet ihr euch in der digitalen, alles analysierendenwieder. Rein ins Studio und alles umlegen.Auch wenn sich das Schießen super-stumpf anfühlen mag, spielt es sich trotzdem so gut – so brutal, so übertrieben, so endgültig.Da erscheint es absolut logisch, dass die Gangster alles schicken, was sie haben und in einer Tour Granaten werfen. Würdet ihr an ihrer Stelle auch tun.Okay, das Schießen passt, vor allem, wenn euch die Leitstelle das Werfen von herumstehenden Computern, Fernsehern und Feuerlöschern genehmigt hat. Nein, befohlen! Aber RoboCop: Rogue City kann nicht nur stumpf: Immer wieder geratet ihr in ein Geiselszenario und müsst schnell handeln, um Opfer zu vermeiden. Und Präzision muss gelernt sein! Es geht nicht nur um einen makellosen Polizeibericht, sondern auch um die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die den Einsatz von Polizeirobotern immer noch sehr kritisch und verängstigt beäugt.Und anfangs – ohne ausgebaute Skills – ist das gar nicht so leicht. Vor allem, da Murphy immer noch Fehlfunktionen hat, die den Rest seiner früheren Persönlichkeit wieder hochkommen lassen. Eine clevere Verwebung mit der Original-Geschichte!