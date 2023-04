Gute Fischer sparen Platz

Alle 125 Fische werden in einer Enzyklopädie erfasst.

„Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit, und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen“, schrieb Lovecraft in seiner „Chronik des Cthulhu Mythos“. Dieses Zitat beschreibt hervorragend die Essenz des Fischereiabenteuers Dredge , das seinen düsteren lovecraftschen Unterbau häppchenweise offenbart.Denn erstmal ist keine Zeit für Monster und Tristesse: Es wird geangelt, verkauft und optimiert. Als Kapitän eines Fischdampfers erkundet man zunächst das Archipel „The Marrows“ und versucht seinen noch bescheidenen Kahn aufzumöbeln. Mit einer simplen, sehr langsamen Angel fischt man so seine ersten Exemplare der insgesamt 125 Tiefseebewohner, indem man bei einem kleinen Timing-Minispiel zur richtigen Zeit die Taste drückt. Im Verlauf erlernt man neben dem Angeln außerdem das Baggern (Englisch to dredge), bei dem man ein ähnliches Geschicklichkeits-Minispiel lösen muss, um Schätze und Materialien aus den Tiefen des Meeres zu holen.Gierige Fischer haben jedoch keine Chance: Die Inventarplätze eures Schiffs sind wie bei Resident Evil zunächst begrenzt, daher müsst ihr euch gut überlegen, welche Gegenstände eingelagert werden sollen, oder wie ihr euren frischen Fang so dreht und verteilt, dass ihr möglichst viel Fisch auf einen Schlag beim Fischhändler abliefern könnt.Denn das werdet ihr Tag für Tag von morgens bis abends machen, um an Geld zu kommen und euer Schiff zu verbessern. Findet ihr Anomalien von Makrele, Tintenfisch und Co. gibt es ein paar Taler mehr. Manchmal beauftragen euch auch die Inselbewohner damit, einen bestimmten Fisch für sie zu finden, einen alten Schatz zu bergen, oder ein ominös tropfendes Päckchen abzuholen.Neben dem Fischverkauf könnt ihr jedes Mal, wenn ihr an einem Hafen andockt, euer Schiff reparieren lassen, oder neue Angeln, Lichter und Motoren kaufen. Setzt ihr zudem fleißig eure Forschungsteile ein, wächst euer Schiff und ihr habt endlich Platz, um mehr Fische und bessere Ausrüstung zu platzieren. Wollt ihr etwas am Schiff verändern, müsst ihr das gewünschte Teil jedoch zunächst ausbauen und könnt erst dann beispielsweise das neue Licht, oder den neuen schnelleren Motor einsetzen lassen.