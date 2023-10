Mit dem neusten Spiel der Total War-Reihe bringen SEGA und Creative Assembly die Spielerschaft zurück in die Bronzezeit. Genauer gesagt das Ende der Bronzezeit, und zwar in das Alte Ägypten im Jahr 1205 v. Chr. Wir kämpfen als Pharao oder als König der Hethiter vom Nildelta bis Anatolien um uralte Städte und längst untergegangene Zivilisationen. Dabei schicken wir unsere Heere mit Streitwägen, Speeren und Bronzeäxten in den Kampf für unser Königreich. Das ruft Erinnerungen an den 2020 erschienenen Ablegerwach. Anders als sein Vorgänger erscheint Total War: Pharaoh allerdings nicht als Überraschungstitel im Epic Games Store, sondern wird als Vollpreistitel wieder auf Steam veröffentlicht. Dennoch stellen wir im Verlauf des Spiels fest, dass auch Total War: Pharaoh sich mechanisch eindeutig in der Tradition seines bronzezeitlichen Vorgängers sieht. Wie es bereits dort der Fall war, ist Total War: Pharaoh durch seine frühzeitliche Epoche und den historischen Anspruch des Spiels, den es sich selbst auferlegt, in den Grenzen seiner Zeit gefangen. Dennoch ist zu beobachten, dass die Entwickler hier durchaus aus früherer Kritik gelernt haben und es diesmal schaffen das Spiel innerhalb des gegebenen Rahmens mit anderen Stärken punkten lassen. Welche das sind und wie gut diese Neuerungen umgesetzt wurden, erfahrt ihr in unserem Test.

Total War: Pharaoh – Rückkehr zum historischen Setting

Total War: Pharaoh zeigt uns eine wunderschöne Nil-Landschaft.

Die eingeführten Außenposten ermöglichen neue Strategien für Eroberungszüge.



Der ägyptische Hof bietet ein detailreiches diplomatisches System. praktische temporäre Boni auf Moral, Bewegungsreichweite und Unterhalt. Eine Mechanik, die durchaus bei taktischen Truppenbewegungen zum entscheidenden Vorteil für mich werden kann und der Gebietsverwaltung mehr Tiefgang und Bedeutung verleiht. Um meine Städte auszubauen und die Armeen zu versorgen, benötige ich Nahrung, Stein, Holz, Bronze und Gold. Um genügend Ressourcen zu sammeln, muss ich entweder mit anderen Fraktionen handeln, oder Städte und Regionen erobern, in denen der benötigte Rohstoff ausreichend vorhanden ist. Das rundenbasierte Ressourcenmanagement und das UI dafür sind dabei klar aus dem geistigen Vorgänger wiederverwertet worden, was zugegebenermaßen etwas enttäuscht aber durch die zeitliche Nähe nicht sonderlich überrascht. Als Trost dafür wird das System um „Jahreszeiten" wie Flut- oder Erntesaison, ergänzt, welche mir ebenfalls temporäre Boni auf Produktion und Rekrutierungskosten gewähren.

Ausgangspunkt der Kampagne vonist ein alternder Pharao Merneptah, auf dessen Nachfolge ich als einer von vier ägyptischen und zwei kanaanäischen Fraktionsführern Anspruch erheben kann. Alternativ kann ich mich auch für einen von zwei Hethitern entscheiden und um das verfallene Hethiter Königreich in Anatolien kämpfen. Jeder derist in guter alter Total War-Manier eine historisch belegte Persönlichkeit aus dieser Zeit und kommt mit diversen Buffs, Debuffs, natürlich einem eigenen Startgebiet und diplomatisch verschiedenen Ausgangspositionen wie zum Beispiel unterschiedlich vorgegebenen Verbündeten und Feinden. Das wirkt sich auf das Spielerlebnis aus und erhöht so den Wiederspielwert.Leider ist der Bezug zu den verschiedenen, durchaus gut ausgearbeiteten Fraktionsführen nur begrenzt. Konnten vorherige Teile mit charismatischen Figuren wie Ceasar, Attila oder Achilles überzeugen, tappt man bei der aktuellengrößtenteils im Dunkeln. Lediglich Ramses scheint es aus den Papyrusrollen heraus ins popkulturelle Gedächtnis geschafft zu haben. Bevor ich die Kampagne starten und mich daran machen kann, den Thron zu erobern, darf ich allerdings noch in einem erfreulich umfangreichen Menüdetailliert die Gameplay-Optionen anpassen und damit die Häufigkeit vonund vielem mehr beliebig an meine Bedürfnisse anpassen. Das fühlt sich im Vergleich zu vorherigen Titeln wie eine deutliche Verbesserung an und gibt mir die Möglichkeit auf Dauer nervige oder Spielfluss unterbrechende Mechaniken wie Invasionen durch Seevölker oder Naturkatastrophen auszuschalten und mich ganz in meine Eroberungszüge zu vertiefen.Im Zuge dieses Tests habe ich dengelegt. Dieser ist nicht nur als Figur am bekanntesten und damit zugänglich, sondern auch die historisch logische Wahl. Ein kurzer Blick auf seine Biografie zeigt, dass Ramses III. erfolgreich die Krone beansprucht hat und bis 1156 v. Chr. als Pharao herrschte. In gewohnter Total War-Tradition erhalte ich zu Beginn gewisse Zielvorgaben, welche es zu erfüllen gilt und mir die Richtung der territorialen Ausbreitung empfehlen. So muss ich, um Anspruch auf den Thron zu erheben, bestimmteund somit Legitimationspunkte verdienen, mit welchen ich später Anspruch auf den Thron erheben kann. Die Provinzen setzen sich wie gewohnt aus zwei bis vier Städten zusammen, in denen ich Armeen aufstellen und Truppen rekrutieren kann. Als Neuerung in Total War: Pharaoh stehen für jede Stadt zusätzlich zwei bis drei Außenposten-Bauplätze im Umland zur Verfügung mit denen ich militärische, wirtschaftliche und Verwaltungsgebäude, sowie Tempel errichten und managen kann.