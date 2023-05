Star Trek: Resurgence bringt das filmisch inszenierte Adventure in Gene Roddenberrys Science-Fiction-Universum. Neue Helden und alte Bekannte ringen in einem Konflikt zwischen zwei einst verbündeten Zivilisationen um Entscheidungen und ihr Ego. Im Test überprüfen wir, ob das rund zehn Jahre alte Telltale-Konzept nach wie vor aufgeht - oder ob die Geschichte am Rande eines Ionensturms zu sehr unter der schwachen Technik leidet.

Star Trek: Resurgence - Der perfekte Sturm?

Die unbeschwerte Aufbruchstimmung zwischen Protagonist Carter (rechts) und seinen Kolleginnen Edsilar (links) und Miranda (Mitte) währt nicht lange.

liefern die Macher diesmal keine Episoden, sondern ein vollwertiges Abenteuer mit über zehn Stunden Spielzeit ab. Eine gute Entscheidung! So kann ich mich ausgiebig an all die gut ausgearbeiteten neuen Charaktere gewöhnen, von denen sich einige erst kennenlernen.

Geheimnisvoller Konflikt

Spock hilft in Notlagen oft mit pragmatischen Geistesblitzen.

Hinter den Machern von Star Trek: Resurgence stecken alte Bekannte: Mehr als 20 ehemalige Telltale-Entwickler, Autoren, Produzenten und Designer arbeiten für das neue Studio Dramatic Labs. Darunter befindet sich auch der Gründer und ehemalige CEO Kevin Bruner. Kein Wunder also, dass der Spielablauf mit seinem Fokus auf Entscheidungen statt Rätseln stark an Vorbilder wie The Walking Dead erinnert. Trotz der bekannten FormelDa wäre zum Beispiel Commander Jara Rydek mit ihrer vorbildlichen Laufbahn. Als Außenseiterin in der Führungsposition als First Officer muss sie sich dennoch erst einmal beweisen. Nach einem Unglück wird sie mitten in einem Ionensturm auf die USS Resolute beordert, um einem ungewöhnlichen Konflikt zweier benachbarter Völkern auf den Grund zu gehen. Zwischendurch wechselt die Geschichte zu Unteroffizier Carter Diaz aus dem Maschinenraum, der die Handlung aus einer zweiten Perspektive vorantreibt. Die Story spielt nach den Ereignissen aus Star Trek: The Next Generation.Irgendetwas stimmt nicht an diesem Konflikt, in dem die Sternenflotte eigentlich als neutraler Vermittler auftreten sollte. Warum sind die technisch hoch entwickelten Alydianer so eingeschüchtert von den primitiveren aufständischen Hotari-Arbeitern? War der Ionensturm der ideale Vorwand, um die ehemaligen Betreiber zu überrumpeln? Oder steckt mehr hinter den gut bewachten Minen auf dem Hotari-Mond Tau? Zu allem Überfluss gehörte auch die Sternenflotte zu den Dilithium-Abnehmern der Alydianer und ist somit nicht wirklich neutral. All dies gilt es bei den Verhandlungen auf Hotari zu berücksichtigen.Vielfältige Beziehungsgeflechte und neue Bekanntschaften werden hier wunderbar weitergesponnen. Unter den Hotari findet sich beispielsweise die hohe Diplomatin Tylas Altaras. Sie ist mit den aktuellen Machtverhältnissen überhaupt nicht einverstanden und eröffnet Jara mithilfe von Ablenkungsmanövern neue Wege. Auch mögliche Intrigen zwischen Carters Kolleginnen Edsila und Miranda wecken schnell meine Neugier. Aus welchem Grund startet Unteroffizierin Miranda plötzlich geheime Ermittlungen hinter dem Rücken ihrer Freunde? Ihr Verhalten wirkt reichlich verdächtig, vor allem nach ihren romantischen Avancen gegenüber Carter.