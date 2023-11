Persona 5 Tactica: Nach der Weltrettung ist vor der Weltrettung

Das gemütliche Get-together im Leblanc wird jäh unterbrochen, als der Fernseher verrückt spielt und die Phantomdiebe in eine unbekannte Welt gesaugt werden.

Marie will heiraten, und das um jeden Preis. Die in ihr Königreich gestolperten Phantomdiebe sind ihr dabei allerdings ein Dorn im Auge.

Back to the Basics

Auch auf dem Strategie-Schlachtfeld kommen die Personas der Helden zum Einsatz und verursachen fiese Statuseffekte wie Verzweiflung oder Benommenheit.

Auf sie: Gegner außerhalb ihrer Deckung zu attackieren wirft sie zu Boden und lässt euch erneut zum Zug kommen.

Je effizienter ihr eure Truppen verteilt, desto mehr Gegner landen im Wirkungsbereich eurer Großoffensive.

Den Phantomdieben ist einfach keine Verschnaufpause vergönnt: Nachdem sie in Persona 5 gerade erst die Welt gerettet haben und nun eigentlich eine ruhige Kugel im Café Leblanc schieben wollen, landet das bunt zusammengewürfelte Teenager-Team inüberraschend in einer rätselhaften Welt, die irgendwie mit dem Meta-Universum zusammenhängen muss – nicht umsonst haben sich die Schuluniformen von Joker und seinen Freunden in die stylischen Phantomdieb-Outfits verwandelt und ihre Personas lassen sich auch beschwören. Während die Freunde noch mit Fragezeichen im Gesicht ihre ersten Schritte in der ungewohnten Umgebung unternehmen, treffen sie schon bald auf die: In ein schneeweißes Hochzeitskleid gehüllt thront sie auf einem mit Stacheln besetzten Kampfwagen und unterwirft kurzerhand fast alle Mitglieder der Phantomdiebe einer Gehirnwäsche.Nur Joker und Morgana können den Klauen der heiratswilligen Herrscherin knapp entkommen und werden schließlich von Erina und ihrer praktischen Partisane gerettet. Dienimmt die beiden Gestrandeten mit in ihr Versteck und nach einer kurzen Lagebesprechung formen die drei ein Bündnis, um Jokers und Morganas verzauberte Teamkameraden zu retten und Erina dabei zu helfen, Marie zu stürzen und. Genau wie in Persona 5 überschlagen sich auch in Tactica die Ereignisse, bevor man dann ein paar Gänge zurückschaltet und euch mit einer Reihe an Tutorials die Spielmechaniken näherbringt, die im Gegensatz zur Story so gut wie kein Vorwissen benötigen. Denn wenn ihr Persona 5 nicht gespielt haben solltet, werdet ihr vermutlich schon in meiner Einleitung über den ein oder anderen Begriff gestolpert sein.Was Personas und Phantomdiebe sind erklärt euch Tactica zwar mit dem Memo-Menü, wo sich jederzeit neu eingeführtelassen. Zur vollständigen Kompensation ist das virtuelle Lexikon aber nur mäßig geeignet: Wer die 100 Stunden des Hauptspiels nicht erlebt hat, wird vermutlich trotz Erklärungen nur schwer in die Geschichte finden und noch dazu massiv hinsichtlich der Ereignisse in Persona 5 gespoilert. Außerdem leiden die Charakter-Interaktionen unter dem fehlenden Vorwissen: Das Geplänkel mit dem herzlichen Ryuji, der knallharten Makoto und der sanften Haru macht nur halb so viel Spaß, wenn ihr mit ihnen nicht bereits durch Dick und Dünn gegangen seid.Diein Tactica gibt den einzelnen Figuren definitiv nicht genug Zeit, um ihre Persönlichkeiten zu entfalten oder gar Charaktertiefe aufzubauen. Das ist kein Beinbruch, weil das Spiel auch gut ohne funktioniert – es sollte euch nur bewusst sein, bevor ihr euch in das neue Abenteuer stürzt, das storytechnisch nicht ganz so fesseln kann wie seine Vorlage, aber trotzdem eine spannende Geschichte erzählt, die mit emotionalen Wendungen aufwartet und offene Fragen tatsächlich auch beantwortet.Makoto und Haru stehen kurz vor dem Abschluss und Joker vor der Rückkehr in seine Heimatstadt, womit der Strategie-Ableger nach dem letzten Kampf von Persona 5 angesiedelt ist, aber vor den Credits und damit natürlich auch dem Nachfolger Strikers spielt.Spielerisch schlägt man noch einmal neue Wege ein: Statt den klassischen rundenbasierten Kämpfen, bei denen die Charaktere an ihre Positionen gefesselt sind und dem chaotischen Dynasty Warriors-Gameplay, in dem ihr mit hunderten von besiegten Schatten die Straßen pflastert, ist in Persona 5 Tactica nunangesagt. Mit einem Dreier-Team, das ihr aus Erina und den Phantomdieben frei zusammenstellen könnt, sobald ihr alle von ihnen gerettet habt, betretet ihr. Eure Bewegung ist auf einen bestimmten Radius eingeschränkt; bis ihr eine Aktion ausführt, könnt ihr allerdings wie bei Mario + Rabbids: Sparks of Hope nach Belieben umherlaufen. Bringt ihr euch dann in Position, um eure Gegner zu attackieren, solltet ihr euch am besten in Deckung befinden, wo ihr Schaden reduzieren oder sogar verhindern könnt.Wie gewohnt stehen den Phantomdieben für die Gegenwehr sowohlzur Verfügung, die allesamt ihren Nutzen haben und klug eingesetzt werden wollen. Schubst ihr mit einem beherzten Schlag Feinde nach vorne und so möglicherweise aus der Deckung, eignen sich Schüsse hervorragend dafür, offen herumstehende Gegner zu Boden zu werfen. Letzteres lässt sich zwar auch mit Persona-Fähigkeiten herbeiführen, die sich aber dank verschiedener Effekte wie Verbrennen oder Zurückstoßen noch auf andere Art und Weise in eure Taktik einbauen lassen, um als Sieger aus den Kämpfen hervorzugehen. Euer Arsenal wird durchabgerundet, die sich nur bei einer gefüllten Spannungsleiste ausführen lassen und mächtigen Flächenschaden verursachen oder das gesamte Team heilen.Die Affinitäten der Personas haben dabei eine völlig neue Funktion bekommen, denn. Statt dem mehrstufigen Schere-Stein-Papier-Prinzip löst jede Eigenschaft nun einen bestimmten Effekt aus: Wind-Angriffe werfen Feinde zurück, Psycho-Attacken befördern sie vor eure Füße und Nuklear-Zauber lassen einen Vortex entstehen, der sie zusammenzieht. Ihr merkt:auf dem Schlachtfeld, denn die spielt eine enorm wichtige Rolle. Gegner, die nicht hinter einer Deckung stehen, werden von Angriffen nämlich zu Boden geworfen, was euch dann eine weitere Aktion erlaubt: Das sogenannte „Noch 1“, das im Hauptspiel durch das Ausnutzen von Schwächen ausgelöst wurde.Fegt ihr einen Feind von den Füßen, könnt ihr nicht nur meiner weiteren Attacke nachsetzen, sondern bei der richtigen Positionierung auchstarten, der der All-Out-Attack aus Persona 5 ähnelt. Befindet sich der zu Boden gebrachte Gegner zwischen euren drei Charakteren, könnt ihr den ultimativen Move ausführen und verursacht in dem Bereich verheerenden Schaden gegen alle Feinde auch die, die noch stehen oder sich in Deckung befinden. Dieses Manöver ist entscheidend für den Spielfluss und obwohl Persona 5 Tactica auf der normalen Schwierigkeitsstufe nie alles von euch abverlangt, das Ass im Ärmel, um jeden Kampf für euch zu entscheiden und jede noch so fiese Feindesflut zu erledigen. Wer nach mehr Herausforderung sucht oder einen Gang runterschalten möchte, kann jederzeit zwischen denhin- und herwechseln.