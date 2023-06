Ghost Trick: Phantom-Detektiv – Am Anfang war der Tod

*Record scratch*, *Freeze frame*: Yup, das bin ich. Du fragst dich vermutlich, wie ich in diese Situation gekommen bin.

Endlich haben wir eine Antwort auf die Frage, wie das Leben nach dem Tod aussieht: Rot und mit blauen Flecken.

Eine rastlose Rätsel-Seele

Um mich in der Welt der Toten zu bewegen, kann ich mich von einem Objekt zum nächsten fortbewegen und mit einigen davon auch interagieren, um das Reich der Lebenden zu beeinflussen.

Ortswechsel sind ebenfalls möglich, indem ich meine Seele durch Telefonleitungen gleiten lasse. Nach und nach kommen dabei neue Umgebungen hinzu.