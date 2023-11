Jusant: Ein Turm in der Wüste

Wenngleich die Welt auf den ersten Blick eher leer und karg wirkt, ist sie doch liebevoll und detailliert designt.

Der Rückzug des Wassers

Die verlassene Welt von Jusant steckt voller verborgener Wandbilder, Altäre und Relikte aus der Vergangenheit.

In dem entschleunigten Adventure, in dem vom ersten Augenblick an eine sehr ruhige Atmosphäre herrscht, erklimmt ihr einen bis in die Wolken reichenden Turm und stöbert in den Überresten der Zivilisation, die diesen Monolithen einst bevölkert hat. Euer wichtigstes Utensil in Jusant ist dabei, ohne das auch der Alltag der Menschen an diesen zerklüfteten Hängen einst undenkbar war. Doch ihr habt zusätzlich noch euren „Ballast“, der zum wegbereitenden Helfer wird.Zu Beginn seht ihr euch am Fuße des besagten Berges – oder besser gesagt: eines riesigen, säulenförmigen Felsens. Die Spitze ist nicht zu sehen, aber es wird schnell klar, dass er früher einmal im Wasser gestanden haben muss.hängen an Felsvorsprüngen,liegen auf den Plateaus verteilt, auf denen auch verlassene Hütten der einstmaligen Bevölkerung stehen. Die Felswände sind mit Seepocken und versteinerten Korallen überwuchert, Krebse und Möwen haben hier ihren Lebensraum und wollen den Eindruck vermitteln, dass das Wasser noch nicht so lange weg sein kann.Euer Weg führt nach oben; doch wonach die namenlose Hauptfigur dieses Spiels konkret auf der Suche ist, wird im Laufe der Geschichte, die gänzlich ohne Sprachausgabe auskommt, nicht näher spezifiziert. Dank, die ihr in den verlassenen Siedlungen findet, könnt ihr aber die Historie dieses Ortes nachvollziehen. So hat sich das Wasser um diesen turmartigen Felsen nach und nach zurückgezogen, die Menschen siedelten von den Höhen in tiefer gelegene Gebiete um. Nach einem Ereignis, das in den Schriften als Jusant bezeichnet wird, verschwand das Wasser schließlich ganz, nicht einmal Regen gab es seitdem mehr.Einige Menschen entschlossen sich schweren Herzens dazu, ihre Heimat hinter sich zu lassen und in der weiten Ebene, die einst der Meeresgrund war, nach Wasser zu suchen. Andere starteten zu einer, in der Hoffnung, dort die Ballasts zu finden – mythische, fliegende walartige Wesen aus Wasser, die ihnen aus der Zeit der Dürre helfen sollten.Dass diese nicht nur ein Märchen sind, erfahrt ihr ziemlich schnell: Immerhin habt ihr. Dieser kleine, quietschende Knilch – optisch eine Mischung aus hellblauem Frosch und den Waldgeistern aus Prinzessin Mononoke – ist allerdings gerade mal so groß, dass er in eine kleine Umhängetasche passt oder auf eurer Schulter sitzen kann. Mit seiner besonderen Aura kann er euch jedoch helfen, den Weg oder in der Umgebung versteckte Gegenstände zu finden oder Pflanzen in der Umgebung wachsen zu lassen. Und natürlich könnt ihr den kleinen Ballast auch tätscheln und herzen.