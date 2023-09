EA Sports FC 24: Eine neue Zeitrechnung

Das erste EA-Fußballspiel ohne FIFA-Lizenz ist das erste ohne Messi und Ronaldo in Europa. Zufall?



Der Umfang kann sich wie gewohnt sehen lassen: von den besten Ligen Europas zur französischen Ligue 2, der deutschen 3. Liga oder der viertklassigen englischen League Two; von international eher unbedeutenden Ligen wie der indischen und rumänischen bis hin zu Top-Ligen der Frauenmannschaften aus Spanien, Deutschland und den USA. Alles schön durchlizensiert, von ein paar italienischen Teams abgesehen: So gab es keine Lizenz für Serie-A-Meister SSC Neapel, die römischen Klubs Lazio und AS sowie Atalanta Bergamo. Aber in Italien hatte man in der Vergangenheit ja häufiger Schwierigkeiten damit (beziehungsweise hat sich die Konkurrenz Exklusivrechte gesichert) – man denke nur an Piemonte Calcio oder die halbe Serie B mit Fantasie-Logos und -Trikots.



Der Schwierigkeitsgrad kommt mir ein Stück gemäßigter vor. Natürlich könnt ihr immer noch Weltklasse und Legende spielen. Alles darunter dürfte für geübte FIFA-Zocker kein großes Problem darstellen. Dazwischen lassen sich durch zahlreiche Gameplay-Einstellungen Unterstützung für Torschüsse, Flanken oder Steilpässe de-/aktivieren, was noch einmal zusätzliche Konzentration in manchen Spielsituationen erfordert. Anfänger können zum Beispiel einstellen, dass Torschüsse automatisch auf das Tor gehen oder Pässe einfach den nächststehenden Mitspieler finden. Fortgeschrittene Spieler wollen vielleicht mehr Kontrolle durch manuelle oder semi-gesteuerte Aktionsmöglichkeiten haben.



Auch die KI kann mal Fehler machen Bugs sind mir bislang nicht groß aufgefallen, außer dass mein Spieler im Volta-Modus manchmal nach einem Schuss einen Rückwärtssalto (!) ausführen will, diesen aber mitten in der Luft abbricht und wieder sicher landet. Dann gibt es noch die selbst aus gepatchten Versionen früherer Spiele gewohnten Verrenkungen, wenn ein Spieler den Ball artistisch halbhoch weiterleiten will und sich dabei fast die Gliedmaßen verknotet.



Generell habe ich aber das Gefühl, dass die KI realistischer reagiert, was bedeutet, dass sie auch mal Fehler macht, grade bei kleineren Vereinen oder schwächeren Gegnern. So kommt der Torwart mal zu weit raus oder ein Spieler legt sich den Ball zu weit vor. Der Torhüter hat früher bei Paraden nach meinem Gefühl sehr häufig automatisch über das Tor oder ins Aus pariert. Mittlerweile werden Bälle häufiger auch mal nach vorne abgewehrt oder aber seitlich, ohne gleich ins Aus zu Rollen, sodass der angreifende Spieler hin und wieder zu einer zweiten Chance kommt.

Um es schon einmal vorwegzunehmen: nein. Wer diese Spielereihe über die letzten Jahre hinweg verfolgt hat, wird in einzelnen Games nur marginale Veränderungen gegenüber dem Vorgänger festgestellt haben.(ganz ehrlich: ihr werdet es alle FIFA 24 nennen…) ist da keine Ausnahme, was nicht heißt, dass es sich nicht lohnt, einen genauen Blick auf das Spiel zu werfen.Das Problem ist: Wer zu denjenigen gehört, die mit Leidenschaft den UT-Modus spielen und schon darauf gespart haben, hohe Summen in Spielerpacks zu investieren, dem wird es egal sein, was ich in meinem Review schreibe. Wer schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten regelmäßig zockt, weiß, dass es sich zum Casual Gaming kaum lohnt,, weil die Unterschiede von Jahr zu Jahr einfach nicht gravierend sind. Einen Guide für Neulinge wiederum zu schreiben, ist aus meiner Warte wahrscheinlich schwierig, weil ich seit Ende der 90erhabe und kein unvoreingenommenes Bild habe. Also versuche ich, ganz objektiv zu beleuchten, was in den wichtigsten Modi positiv oder negativ ins Gewicht fällt, in welchen Belangen FIF… äh, EA Sports FC 24 einen guten Eindruck macht und was sich (vielleicht sogar schon seit Jahren) verbessern könnte und sollte.