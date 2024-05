Indika: Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!

Indika scheut sich nicht davor, gleich von Anfang an richtig schön seltsam zu sein: Nach einem Pixel-Sturz folgt eine verwirrende Messe.

Da bilden sich fast schon Eisblumen auf dem Bildschirm: Angesichts der klirrenden Kälte muss sich Indika mit ihrer Nonnenkutte und der Klosterarbeit warm halten.

Manie und Monotonie

Die pixeligen Einblendungen von Punkten und Zielen sind angesichts des ernsten Settings zunächst befremdlich, im Verlauf des Spiels erschließt sich aber ein narrativer Sinn dahinter.

Pflicht! Mein erster Auftrag in Indika ist das Beschaffen von Gemüse, typisch in einer Selbstversorgergemeinde.

Seit wann fallen Nonnen vom Himmel? Eine Frage, die der Beginn vondurchaus aufwerfen könnte, denn das Spiel startet mit einem pixeligen Arcade-Minispiel, bei dem ich in freiem Fall goldene Sterne einsammeln muss. Ich falle und falle und falle – bis ich auf dem Boden der Tatsachen lande und mich in einem Altarraum befinde, mitten in einer Messe. Die Nonne Indika hat offenbar vor sich hin geträumt und wird für ihr Fehlverhalten auch sogleich bestraft. Der Klosteralltag empfängt mich ruppig: Wer Gott oder einem seiner Stellvertreter nicht den nötigen Respekt zollt, mussund wird mit niederen Aufgaben betreut.Entsprechend darf ich dann auch gleich einen Korb Kartoffeln durch das halbe Kloster schleppen, während ich mich in derverirre: Zwar wird mein Ziel durch einen weit entfernten Punkt markiert, doch der Weg dorthin gleicht einem Labyrinth und führt mich vorbei an zufällig platziert wirkenden Holzkonstruktionen, die in Sackgassen enden. Der kleine BotengangHohe Mauern, schlamm- und schneebedeckte Wege, ein Mix aus grau, braun und weiß – alles wirkt einschüchternd und abschreckend, kalt, beklemmend.Untermalt wird das Ganze von einerMeine Fußstapfen durch Schnee und Pfützen hallen zwischen den wolkenkratzenden Wänden hin und her wie ein Pingpong-Ball der Trostlosigkeit, der heulende Wind und in der Entfernung quietschende Türen oder Ketten tun ihr Übriges. Die grimmige Ordensschwester, die mir die Ladung Gemüse vor die Füße knallt und nicht einmal ein Wort des Dankes für mich übrig hat, passt natürlich ebenfalls in diese von jeglicher Freude befreite Atmosphäre: Klar, das Leben in einemwar kein Zuckerschlecken, auch, wenn es sich hierbei um ein fantastisch angehauchtes Paralleluniversum handelt.Wenn ich gehofft habe, dass ich nach der erfolgreichen Lebensmittelbeschaffung spannenderen Aufgaben zugeteilt werde, dannEs muss Wasser geholt werden, und das nicht zu knapp. Fünf Mal lässt mich das Spiel zum Brunnen laufen, den Eimer herunterlassen und wieder hochholen, um ein nahestehendes Fass zu befüllen.Ist es auch, und als ich endlich fertig bin, leert eine andere Schwester das Holzbehältnis einfach wieder aus und macht meine Arbeit vollends zunichte. So muss sich Wahnsinn anfühlen.Indika ist sich diesernatürlich bewusst, und damit meine ich Nonne wie Spiel gleichermaßen: Die Erzählerstimme, die mich auf Schritt und Tritt in meinem Kopf verfolgt, neckt mich mit den Worten „unnütze Arbeit ist die Grundlage geistlicher Entwicklung“, während eine verpixelte Zahl am oberen Bildschirmrand anzeigt, wie oft ich noch zum Brunnen latschen muss. Es ist ein krasser Kontrast, denn diewird mit einerversehen: Schon beim eingangs erwähnten Minispiel sammle ich Punkte, die in der linken oberen Ecke des Bildschirms permanent präsent sind.Sie dienen meinem Stufenaufstieg, der im Menü in einem Talentbaum festgehalten wird: Bei jedem Abschnitt kann ich mich zwischen zwei religiös konnotierten Attributen wieentscheiden, die jedoch keinen erkennbaren Nutzen haben – außer, noch mehr Punkte zu verdienen, um die Eigenschaften schneller zu leveln. Dann wäre da aber natürlich noch der, bei dem Indika mehr und mehr Schuld, Schande oder Buße auf sich lädt, weil sie dies im Rahmen ihres Glaubens als notwendig erachtet. Ganz am Ende werden die zunächst sinnlos wirkenden Punkte und Stufenaufstiege dann aber clever in die Gesamtheit des Spiels einordnet, werfen neues Licht auf die dunkle Reise der Nonne und bieten einen spannenden Interpretationsansatz.