Fortschritt ist ein schleichender Prozess

Viele Waffe können mit beiden Händen geführt werden, was für zusätzliche Stabilität sorgt.

Nun stehe ich also auf meiner Shooting Range, eigentlich aber in der Redaktion, während die einen Kollegen sich fürchten, dass ich ihnen trotz meineswild wedelnd zu nahe komme, und sich weiter weg sitzende Anwesende ob meiner scheinbar sehr amüsant anmutenden Bewegungen ins Fäustchen lachen. Ich greife über meine Schulter, um mein Gewehr wegzustecken oder hervorzuholen, fummele mit der linken Hand an meiner Gürteltasche auf der Suche nach Ersatzmunition herum und lege irgendwann mein Geschütz an – was absolut lächerlich aussehen muss – um verschiedene Ziele ins Visier zu nehmen.Meine erste Mission – die mir aus der Retrospektive erzählt wird – führt mich in einen Stützpunkt der Nazis, wo ich ein kolossales Kriegswerkzeug sabotieren soll. Hier fallen mir gleich reihenweiseauf. Dass mir die Koordination meiner virtuellen Finger und die Handhabung der Waffen mit VR-Steuerung im Gefecht – was ich nur mit viel Wohlwollen als solches bezeichne – anfangs sehr schwer fällt, laste ich nicht dem Spiel, sondern meiner fehlenden Erfahrung mit VR-Spielen an. Meine generelle Erfahrung mit Videospielen jedoch lässt mich erkennen, wann mir Mist angedreht wird.Mein erster Gegner, an den ich mich geduckt schleichend anpirsche, geht bei Berührung zu Boden, was mir als Nahkampf-Kill zugeschrieben wird. Der nächste steht völlig ungedeckt undgewandt, sodass ich mich nicht mal anschleichen brauche und ihm im akustischen Schutz der Geschützsalven aus einem Meter Entfernung einen Kopfschuss verpasse. Den dritten Gegner soll ich mit einem Flaschenwurf ablenken, sodass er und seine beiden Kameraden aufmerksam werden (aber natürlich nicht mein Versteck hinter ein paar Kisten entdecken). Klappt nur so halb, aufmerksam werden sie auf mich, aber ich muss mich nur hinter die nächste Wand ducken, damit sie panisch und verwirrt „Wo ist er hin?“ und „Sucht ihn!“ schreien. Ich wie nicht, wie historisch akkurat das Spiel sein soll, aber wenn die Nazis damals so begrifsstutzig waren, ist es kein Wunder, dass sie den Krieg verloren haben.