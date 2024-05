Paper Mario: Die Legende vom Äonentor – Die Jagd nach den Sternjuwelen

Von Urlaub keine Spur: Nach Rohlingen reist Mario nur, wie könnte es auch anders sein, um die verschwundene Prinzessin Peach ausfindig zu machen und zu retten.

Ab und an schlüpft ihr in die schuppigen Schuhe von Bowser und müsst, wie in den klassischen 2D-Mario-Spielen, von links nach rechts durchs Level hüpfen.

Das A steht für Abwechslung

An Abwechslung mangelt es Paper Mario: Die Legende vom Äonentor nun wirklich nicht: In diesem Abschnitt gilt es, Detektiv zu spielen und in bester Agatha Christie-Manier den Schuldigen während einer Zugfahrt dingfest zu machen.

Es ist weder eine Überraschung noch ein Spoiler, wenn ich euch verrate, dass Prinzessin Peach auch inwieder mal entführt wird: Eigentlich wollte die herzliche Herrscherin nur auf Schatzsuche im gefährlichen Rohlingen gehen, bekommt es dabei aber schon bald mit einer rivalisierenden Untergrundorganisation zu tun, die sich dieebenfalls zunutze machen will. Bühne frei für Mario: Der allseits beliebte Klempner kann Peach natürlich nicht ihrem Schicksal überlassen und macht sich auf die Suche nach der Prinzessin und den Edelsteinen, die der Schlüssel zum sagenumwobenen Äonentor darstellen sollen. Was sich nur dahinter verbirgt…?Trotz der zwanzig Jahre auf dem Buckel hat die Geschichte des SpielsDie unterhaltsamen Dialoge sorgen zwar nicht für Lachanfälle, konnten mir aber immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Das liegt neben den kauzigen Soundeffekten, denen sich Paper Mario anstelle einer Sprachausgabe bedient, auch an den vielenEin Gumba-Professor mit Hornbrille und Forscherdrang, ein gestrandeter Bob-omb-Seemann oder ein Palma-Mafia-Boss buhlen um meine Aufmerksamkeit und sorgen für frischen Wind im Mario-Universum., das leider auch in der Neuauflage weiterhin nicht aus erster Hand erlebbar ist, sondern nur per Nacherzählung vermittelt wird: Luigis Abenteuer rund um den Wunderkompass und Prinzessin Eclaire, das parallel zu Marios Geschichte passiert und von dem der grüne Bruder in regelmäßigen Abständen berichtet.zur Suche nach den Sternjuwelen wird derweil durch Passagen vermittelt, in denen ihr die gefangene Peach und Bowser auf den Fersen Marios steuert.Während ihr in der Rolle des Koopa-Königs durch 2D-Jump'n'Run-Level trampelt und dabei in spaßiger Kurzweil alles aus dem Weg räumt, was euch und eurer gewaltigen Gestalt im Weg steht, sind die. Ihr steuert Peach durch das Hauptquartier der Bösewichte und unterhaltet euch mit einem Super-Computer, der zwar durchaus eine Persönlichkeit besitzt, vordergründig aber vor allem zum Ausführen von Exposition missbraucht wird. Hier ist abseits der Textboxen, das Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ohnehin in seiner Gesamtheit plagt – doch dazu später mehr.Den Großteil des Spiels verbringt ihr aber natürlich in den polierten Schuhen des Klempners auf der, die im ganzen Land verteilt sind und nur durch heldenhafte Taten erlangt werden können. Mit Rohlingen als Basis, wo ihr von Professor Gumbarth immer wieder auf neue Missionen geschickt werdet und vom in den dortigen Untergrundruinen stehenden Äonentor angezeigt bekommt, wo sich euer nächstes Reiseziel befindet. Dabei ist Paper Mario zwar sehr linear und lässt euch nur Stück für Stück die, doch jeder Zwischenstopp glänzt in bester Nintendo-Manier mit neuen Charakteren, Geschichten und Gameplay-Ideen.Sucht ihr das erste Sternenjuwel noch im überraschend blühenden Feuertal, wo sich ein drakonischer Drache in einer Burg niedergelassen hat, veranstaltet ihr später, geht auf Geisterjagd, besegelt die sieben Weltmeere oder untersucht eine Bombendrohung auf einer Zugfahrt. Ständig erfindet sich Paper Mario: Die Legende vom Äonentor neu und wirft mitum sich, während man spielerisch die bewährte Mischung aus Rätseln und rundenbasierten Gefechten auftischt, aber immer mal wieder einen neuen Fokus auf die eine oder die andere Hälfte setzt – und bevor ihr euch an der aktuellen Station spielerisch sattgesehen habt, geht es bereits zur nächsten.