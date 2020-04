Mount & Blade 2: Bannerlord

Das Sandbox-Rollenspiel Mount & Blade ist ein Phänomen. Die rustikale Schlachtplatte von TaleWorlds, erstmals 2008 erschienen und mit der Erweiterung „Warband“ 2010 erheblich verbessert, sah damals schon veraltet aus, spielte sich hakelig, war fürchterlich unzugänglich und bot meist repetitive Quests. Gleichzeitig war das vom europäischen Mittelalter inspirierte Calradia ein Traum für Schreibtisch-Feldherren, da man vom Kämpfer, einer kleinen Plündertruppe bis zum großen Heer mit eigenem Reich im Rücken viel erreichen konnte. Hinzu kam ein großartiger Mod-Support, aber es blieb der Wunsch nach einem Nachfolger mit besserem Spieldesign. Und der kommt jetzt endlich in Sicht.

Eine unendliche Entwicklungs-Geschichte





Das Ende eines Kaiserreiches

Wie gehabt starte ich als selbst erschaffener Protagonist in Calradia. Ich wähle Herkunft, Erziehung und Erfahrungen, die meine Start-Fähigkeiten und -Attribute beeinflussen. Neben den üblichen Kampf-Fertigkeiten (Einhand, Zweihand, Bogen) stehen mir hier auch Taktik, Führungsstärke und Verwaltung zur Verfügung. Denn anders als in reinen Kampf-Abenteuern führe ich hier eine Kampfeinheit an, die im Laufe des Spiels bis auf 500 Mann anwachsen kann. Da zählt es nicht nur, selbst Schwert oder Axt schwingen zu können, sondern auch die Männer in der Schlacht zu motivieren und kommandieren. Dafür muss ich einerseits das auf Mausgesten basierende Kampfsystem beherrschen, das sich leider unzugänglich wie eh und je präsentiert, und andererseits die Kommando-Menüs meiner Truppen auswendig lernen, um im Kampf zügig Formationen verschieben oder meinen Einheiten den Rückzug befehlen zu können. Und meine Einsatzbereitschaft wird sofort auf die Probe gestellt, denn das Feld der Ehre ist in Mount & Blade 2 jederzeit nur einen winzigen Schritt entfernt.

Knapp 200 Jahre vor den Geschehnissen von Warband steht das fiktive imperiale Reich am Abgrund: Nach dem Tod des Kaisers ist es in drei Teile zerbrochen, deren Anführer jeweils mit Gewalt die Krone beanspruchen. Umliegende Herrscher wollen natürlich die Schwäche der ehemaligen Supermacht nutzen und sich selbst einen Teil des wankenden Riesen einverleiben. In den ersten Stunden habe ich mit dieser politischen Großwetterlage aber herzlich wenig zu tun: Zunächst muss ich meinen Clan wiederherstellen und hinter das Geheimnis eines Reliktes kommen, das ich am Ende des erfreulich umfangreichen Tutorials einer Gruppe Räuber in ihrem Unterschlupf abnehmen konnte. Und statt gegen Ritterheere und trutzige Burgen, ziehe ich erstmal gegen abgehalfterte Plünderer in die Schlacht, die meinen unerfahrenen Rekruten trotzdem bei der ersten Gelegenheit die Haut über die Ohren ziehen.

"Macht euch bereit, Männer!" - den Formationen können einzeln Befehle gegeben werde.

Die Weltkarte reicht von der Wüste im Süden bis in frostige Nord-Regionen.

