The Witcher 3: Wild Hunt

Die große Enthüllung

einer stabilen Framerate ohne Einbrüche! Zugunsten dieser wurde an der Sichtweite geschraubt und die Auflösung mobil auf 540p heruntergesetzt. Besonders in der Ferne wirken Gegenstände und Vegetation nicht ganz so detailliert wie auf PC und Konsolen, aber dennoch ist es ziemlich beeindruckend, was CD Projekt Red da auf die Switch gezaubert hat. Genauer gesagt Saber Interactive, die bereits die Versionen von The Witcher 3 für Xbox One X und PS4 Pro umgesetzt haben.

...allerdings nur im mobilen Modus. Auf dem großen Bildschirm sieht der Hexer weniger gut aus.

Überrascht hat mich, dass, anders als bei vielen anderen Switch-Umsetzungen, kaum auf Elemente verzichtet wurde. Wie mir CD Projekt Red PR-Manager Fabian Döhla auf Nachfrage bestätigte, gibt es genau dieselbe Anzahl an NPCs, Monstermengen und Gegnern. Genau wie auf PC & Konsole reagieren die Bewohner außerdem auf den Hexer, gehen ihrem Tagesgeschäftnach oder schluchzen vor sich hin. Auch auf der Switch bleibt The Witcher 3 also eine lebendige offene Welt.Mein Klammergriff lockerte sich etwas, aber die Liste an potenziellen Fehlern, die ich noch finden könnte, war groß: „Für die Schrift braucht man sicher eine Lupe“ schwirrte mir eine Stimme aus der Redaktion durch den Kopf. Zu Recht, denn zum Launch war die Schriftgröße auf den Konsolen sogar am größten Fernseher eine absolute Katastrophe. Wie mir Döhla verriet, wurde das zum Release einfach nicht bedacht, da die Entwickler stets sehr nah an den Monitoren spielten. Die Schrift mobil als auch im Dock lässt sich mittlerweile aber gut lesen und man kann sich Details zu Tränken oder Fähigkeiten teilweise vergrößert anschauen. Die Gestaltung des Menüs ist übersichtlich, alle Bereiche können mit den Schultertasten durchgeklickt werden und es gibt zahlreiche hilfreiche Tutorials. Besonders das Bestiarium und die Karte haben mir sehr gut in der mobilen Version gefallen, weil es etwas die Illusion erzeugt, dass man eine Karte oder ein Buch in der Hand hält. Generell musste ich immer wieder darüber schmunzeln, dass ich die ganze riesengroße Welt des Hexers grad in meinen kleinen Händen halte.