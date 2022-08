Was? Dead Island 2 lebt?! Als die Einladung zum Hands-On-Event in London in die Redaktion flatterte, war die Überraschung groß. Immerhin taugte das 2014 erstmal gezeigte und völlig in der Versenkung verschwundene Zombie-Gemetzel zuletzt nur noch als Meme-Vorlage für die Ankündigung von Goat Simulator 3. Und jetzt: Spielbar! In einem Diner in Camden konnten wir uns vom Zustand der für 2023 geplanten Zombie-Action überzeugen.

"Ein modernes Paradies, das zur Hölle gefahren ist" - so beschreiben die Entwickler das Setting von Dead Island 2.

Achtung, Zerhackung. Das Zombie-Gewalt-System ist äußerst detailliert.

Acht Jahre, drei Entwickler – und ein kleines Problemchen namens „Dying Light“: Die Geschichte von Dead Island 2 ist bewegt. Nach Yager und Sumo Digital sind seit 2017 die Briten von Dambuster (ehemals Free Radical) am Zombie-Ruder. Und die sind mit ihrer letzten Solo-Entwicklung Homefront: The Revolution nicht gerade positiv aufgefallen. Kurz: Das sind erstmal keine besonders guten Vorzeichen für einen ambitionierten Zombie-Schlitzer. Da Techland das Genre mit Dying Light 2 zwischenzeitlich auf ein ganz anderes Level gehoben hat, dürften die Erwartungen an Dead Island 2 ebenfalls deutlich gestiegen sein.Aber Entwicklungshölle hin, Zombiekonkurrenz her: Aller Widrigkeiten zum Trotz stehe ich jetzt am nächtlichen Santa Monica Pier, dessen Neon-Beleuchtung sich in den tiefschwarzen Fluten des Pazifiks spiegelt. Und das ist schon mehr, als man in den letzten Jahren von Dead Island 2 erwarten konnte. In der Hands-On-Demo schlitze ich mich durch Horden von Zombies, die vor Ausbruch der Apokalypse noch in Strandkleidung einen gemütlichen Tag am Meer verbringen wollten. Dead Island 2 setzt auf die Unreal Engine 4 und sieht damit zwar ganz ordentlich aus, eine überragende Next-Gen-Techdemo ist die Zombie-Action aber bei Weitem nicht. Immerhin passt die Perfomance – die Demo lief allerdings auch auf High-End-PCs, von denen nichts anderes zu erwarten ist.Die Entwickler betonen, dass man für die Demo extra einen linearen Abschnitt des Spiels gewählt habe, damit in knapp 20 Minuten viele Systeme des Spiels präsentiert werden können. Ich muss als Amy, eine von sechs spielbaren Überlebenden, den „Blood Drive“ eines Laptops vom Ende des Piers bergen. Auf dem Weg dahin muss ich eine Arcade passieren, das Riesenrad überwinden und in einem Bosskampf gegen einen fiesen Zombie-Clown bestehen. Wie von Dead Island gewohnt, ist auch Teil zwei ein Action-Rollenspiel: Waffen haben Seltenheitsstufen und entsprechende Schadenswerte mit Elementareffekten, mein Charakter besitzt Skills und Perks, die über gesammelte Karten und das eigene Charakterlevel ausgewählt werden können. Es gibt Lebensleisten, Cooldowns, Crafting und Loot. Wirklich jede Menge Loot.Die jeweiligen Meinungsverstärker haben natürlich eine begrenzte Haltbarkeit, können aber immerhin repariert werden, sollte man sich in eine der Nahkampfwaffen besonders verguckt haben. Außerdem gibt es auch Schusswaffen, darunter einen Revolver und ein Sturmgewehr, die allerdings nicht im Fokus der Zombie-Action stehen sollen und entsprechend wenig Munition mitbringen.