Dead Island 2 erscheint am 21. April – wir konnten schon jetzt eine fast fertige Version des Zombie-Slashers einige Stunden lang spielen. In unserer Vorschau erfahrt ihr, wie eklig die Gewalt ist, wie sich Kampfsystem und Steuerung anfühlen und warum einen selbst Millionen von Dollars nicht davor bewahren, in L.A. zum schlurfenden Hirnfresser zu mutieren.

Niemand ist eine Insel, außer Los Angeles

Dead Island 2 ist in der Nahaufnahme extrem brutal - es geht noch deutlich ekliger als auf diesem Screenshot.

Gewalt ist eine Lösung

Abstecher ins Hotelgewerbe: Eine frühe Mission im Spiel lotst unsere Hauptfigur hierher – verlorene Koffer sind dann unser geringstes Problem...

Natürlich hat Dead Island 2 unterschiedliche Finisher für die verschiedenster Waffen.

Flucht aus L.A.

Ballern mit dicken Wummen in Ego-Sicht geht auch, macht aber nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Spielerfahrung aus.

Hell-A, wie die pfiffigen Dudes von Dambuster ihre Version von L.A. nennen, liegt zwar am Ozean, ist aber eigentlich keine Insel. Trotzdem ist die von Untoten geflutete Glamour-Metropole der Schauplatz von Dead Island 2. Naja, wer fragt bei einer spielbaren Zombie-Apokalypse mit dem bisher detailliertesten Splatter- und Gore-System der Games-Geschichte schon danach, ob der bereits 2007 vom Serienerfinder Techland gewählte Name noch Sinn ergibt…"Dead Island 2 sieht ganz ordentlich aus und spielt sich ganz ordentlich – doch insgesamt kommt mir die Schnetzelei vor wie ein Untoter, der ein paar Jahre zu spät vom Friedhof der gescheiterten Fortsetzungen zurückkehrt." So urteilte mein gestrenger Kollege Eike nach einer kurzen Anspiel-Runde im vergangenen August . Doch er räumte auch ein: "Aber natürlich reichen kurze 20 Minuten nicht aus, um wirklich etwas zur Qualität des Action-Rollenspiels sagen zu können.“ Und hier komme ich ins Spiel, denn sechs Monate später muss ich mich nicht mit einem kurzen Demo-Abschnitt am Santa-Monica-Pier zufriedengeben. Über sechs Wochen vor dem Release habe ich bereits das komplette Spiel auf der Platte meiner Xbox-Series X liegen – spielen darf ich zwar "nur" 9 (von 24) Story-Missionen, doch das sollte genügen, um einen bisschen konkreter zu werden, wie es sich anfühlt, Dead Island 2 zu spielen…Selbst erfahrenen Zombie-Jägern dürfte der Gewalt-Gehalt von Dead Island 2 an mancher Stelle Unbehagen bereiten: Denn die Entwickler haben nicht übertrieben, als sie herausposaunten, ihren virtuellen Untoten das bisher fieseste Gore- und Zerstückelungssystem auf den modernden Leib programmiert zu haben. Angeschlagenen Feinde kann man mit voller Wucht z. B. durch den brüchigen Schädel schlagen, Klingenwaffen säbeln den Kopf an mehreren Stellen entzwei oder amputieren Gliedmaßen. Und ja, das hört sich nicht nur ziemlich bestialisch an, sondern sieht auch auf dem Bildschirm so aus. Dazu trägt auch bei, dass das Spiel zwar grafisch nicht ganz AAA-Niveau hat, aber doch richtig gut aussieht. Und unter dem gleißenden kalifornischen Sonnenlicht stechen die Details dann gleich nochmal so drastisch ins Auge wie in einem Dead Space . Vermutlich werden Feinde in The Last of Us: Part 2 ähnlich fies in Einzelteile zerlegt, doch ist der Fokus bei Dead Island 2 einfach nochmal ein anderer. Speziell bei den vielen "einfachen" Zombies kann man das Zerhacken regelrecht zelebrieren – und wenn nicht gerade untoter Nachschub antanzt, auch im Nachhinein aus nächster Nähe bewundern. Viele Totschläger verfügen über spezielle Finishing-Manöver: Wenn man also einen Schlag gegen einen schon fast erledigten Feind ausführt, dann wird es richtig übel. Zudem verschwinden Leichen nicht, sondern können weiter malträtiert werden.Geht das auch in Deutschland? Nein. Dead Island 2 erscheint hierzulande in einer leicht gekürzten Version , wo zwar prinzipiell alle Blood-und-Gore-Inhalte an Bord sind, jedoch genau der letzte Part, also das Verstümmeln von bereits getöteten Gegnern, nicht möglich sein wird. Die allermeisten Spieler würden mir wohl zustimmen, dass das nun auch wirklich nicht nötig ist – aber wir wissen alle, wie laut das "Dann für mich nur die PEGI-Version“-Getöse in Gamerkreisen dann wird. Publisher Deep Silver meint dazu: "Für die Spieler der USK-Version gilt: Sind die Zombies erst einmal zerhackt, zu Brei zermalmt oder flambiert, können sie ihnen keinen Schaden mehr zufügen – und warum auch? Schließlich gibt es genug umherstreifende Zombies, die nur darauf warten, zerlegt zu werden." Inhaltlich wäre ich eigentlich auf ihrer Seite, doch prompt rebelliert der selbstbestimmte Spieler in mir und poltert: Das möchte ich am Ende doch bitte selbst entscheiden dürfen, wenn die Entwickler es schon ins Spiel eingebaut haben!Im ziemlich coolen Intro werde ich zunächst Zeuge eines missglückten Fluchtversuchs: Die sechs wählbaren Helden schaffen es irgendwie an Bord eines Fluges, dem es gerade noch gelingt, aus dem zombiefizierten Los Angeles in den Nachthimmel zu starten. Doch natürlich ist ein Infizierter an Bord und dann schlägt auch noch eine Rakete im Heck des Passagierflugzeugs ein, im Nu geht es abwärts, die Maschine zerschellt am Boden. Mitten beim Kameraschwenk durch das auf dem Kopf liegende Wrack friert die Kamera ein – und ich kann mich zwischen einer von sechs Figuren entscheiden, die dann als einziger Überlebender aus dem Flieger klettern wird. Ich wähle die durchtrainierte Carla, eine Stuntfrau und rüpelhafte Draufgängerin – genauso gut hätten es aber die Paralympics-Athletin Amy oder der Playboy Bruno sein können...