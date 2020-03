Final Fantasy 7 Remake

Doniaeh hat geschrieben: ? Heute 15:10 Khorneblume hat geschrieben: ? Heute 13:51 NewRaven hat geschrieben: ? Heute 13:14

Und kein einziges davon ist ein JRPG. Vermutlich ist dieser Stil einfach nichts für dich, was völlig okay ist... aber das Problem ist dann kein Problem dieses speziellen Titels, sondern ein Merkmal des gesamten Subgenres, von dem höchst selten einmal abgewichen wird, weil es im Schnitt bei Fans eben jenes Subgenres gut ankommt.

DS kein JRPG? Doch schon. Halt nur eher ein Dark Fantasy jRPG.

DS kein JRPG? Doch schon. Halt nur eher ein Dark Fantasy jRPG. Dark und Demon Souls sind für mich ganz klar westliche Rollenspiele, nur eben von japanischen Entwicklern.

Dark und Demon Souls sind für mich ganz klar westliche Rollenspiele, nur eben von japanischen Entwicklern.

Welche Figuren hatten Anno 1997 denn sowas wie eine emotionale Mimik in Videospielen?

Grandia?

Sagen wir mal so. Es sind schon klassische Japan Games, die von westlicher Welt (Burgen/Ritter) inspiriert sind. Das waren Spiele wie Ico oder Shadow of the Colossus allerdings auch. Also keine typischen jRPG wie eben Persona, DQ, FF. Aber auch westlich wäre nicht ganz treffend. Mit typisch westlichen RPG (Gothic, Elder Scrolls, Dragon Age) hat DS eben so wenig am Hut.Muss zugeben. Ist schon lange her. Die Bilder der Dialoge zeigten verschiedene Emotionen. Die Helden selber ingame hatten selbst bei Grandia 2 noch keinerlei echte Mimik. Variable Charakter Bilder zu den Sprechblasen sind keine Mimik.Edit. Beim Original FFVII waren Gestiken halt sehr überzeichnet, weil damals in den meisten Games die fehlende Mimik durch eindeutige Körpersprache / Gestik ausgeglichen wurde. Das muss man insofern natürlich nicht ins Remake transportieren, weil es halt der damaligen Zeit entsprach. Seit Advent Children ist der Drops aber gelutscht. Da wurde einfach die Weiche gestellt und seither konsequent dran festgehalten. In westlichen RPG wäre so eine Gestik wohl undenkbar.