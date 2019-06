Es gab schon einige Spiele rund um den von H.P. Lovecraft (1890 - 1937) erdachten Mythos, kürzlich erst Call of Cthulhu von Cyanide, das bei uns "befriedigend" im Test abschnitt. Aber noch keines wagte sich in eine offene Welt. Die ukrainischen Entwickler von Frogwares, die u.a. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter konzipiert haben, setzen auf eine Mischung aus detektivischen Ermittlungen und Action. Dabei sollen die Grenzen zwischen Realität und Alptraum immer weiter verschwimmen. Wir haben den Einstieg des Horror-Abenteuers für PC, PS4 und Xbox One gespielt.

Wer Visionen hat, soll nach Oakmont gehen...



Das erste Kapitel von The Sinking City beginnt auf einem Postschiff namens "Charon". Der gleichnamige griechische Fährmann brachte die Toten ja bekanntlich ins Reich der Unterwelt. In der Rolle des von Alpträumen geplagten Privatdetektivs Reed ist man zwar sehr lebendig in Schulterperspektive unterwegs, aber um das Ziel der Reise ranken sich unheilvolle Gerüchte: Oakmont ist auf keiner Karte verzeichnet, wurde überflutet und lockt seit einiger Zeit Leute mit Visionen an. Wieso, weshalb, warum?

Vor der Ankunft darf man sich ein wenig an Bord umsehen, nicht nur eine Pistole und eine Kamera, sondern auch

Warum wird der Privatdetektiv Reed von Visionen und Alpträumen geplagt? Er sucht Antworten in Oakmont...

Schießpulver sowie andere Zutaten einsammeln, mit denen man später u.a. Patronen herstellt – ohne Crafting geht es scheinbar nicht mehr. Und auch Erfahrungspunkte werden gesammelt, so dass Reed irgendwann aufsteigen kann, um sich in den Bereichen Kampf, Körper oder Geist sowie den damit verknüpften Fähigkeiten zu verbessern. Wenn man sich umsieht, erkennt man umgehend Icons, die einen auf interaktive Objekte hinweisen. Etwas ungewöhnlich ist die Steuerung bei der Aufnahme: Vor einem Schrank muss man eine Taste gedrückt halten, damit er geöffnet und gleichzeitig geplündert wird. Hat man in einem Raum alles Wichtige gefunden, wird das übrigens angezeigt.



Affengesichter und Fischköppe



Das weiß man später zu schätzen, denn auch wenn The Sinking City als offene Welt konzipiert wurde, geht es neben der Action vor allem um investigative Ermittlungen an lokalen Schauplätzen. Die Erkundunf von Oakmont geht Reed mit Unterstützung von Johannes van der Berg an, der ihn am Hafen abholt und als einheimischer Berater fungiert. Er soll als eine geheimnisvolle archetypische Gestalt mit etwas zu offensichtlichen Bezügen zum "König in Gelb" aufgebaut werden. Das ist eine Kurzgeschichte von Robert W. Chambers aus dem Jahr 1895, die auch H.P. Lovecraft inspirierte. Wirklich überzeugend wirkte das noch nicht, aber vielleicht wird das ja in den kommenden Kapiteln interessanter.



Auf jeden Fall will Reed nicht nur die Stadt, sondern auch die Ursprünge seiner eigenen Visionen ergründen – dabei soll ihm ein Herr Throgmorton helfen. Auf dem Weg dorthin kann man die durchaus ansehnliche Kulisse auf sich wirken lassen, die bei

In der überfluteten Stadt Oakmont geht es allerdings nicht mit rechten Dingen zu.

Dauerregen das verfallene Hafenviertel mit vielen Zeichen der Verwesung und des Verfalls zeigt. Schon nach wenigen Metern begegnet man nicht nur Fischkadavern, sondern einem durchgeknallten Kultisten, der am Kai betet. Spricht man ihn an, passiert nichts. Und wenige Minuten später kommen Affengesichter, Fischköppe sowie mutierte Monster hinzu, so genannte Wyldebiester...



Was ich mit diesem Vorgriff sagen will: Die Regie wirkt im Einstieg überhastet, teilweise plump. Obwohl man nach Oakmont reist, um ein Mysterium aufzuklären, wird selbiges nicht etwa behutsam aufgebaut, wie man es aus H. P. Lovecrafts Erzählungen kennt, wo sich Ahnungen und Anzeichen langsam verdichten. Hier geht es sehr schnell zur Sache, zumal man als Fremder auch sofort in Ermittlungen einbezogen wird. Außerdem ist die Übersetzung im ersten Dialog mit dem affengesichtigen Robert Throgmorton ein Graus: Was im Original höflich umschrieben „Your features are...unusual.“ heißt, ist im Deutschen als „Warum sehen Sie so aus?“ wählbar. Zwar erinnert Throgmorton tatsächlich an einen Gorilla, was übrigens mit alten Blutlinien erklärt wird, aber so wirkt Reed natürlich beim ersten Kontakt mit den Einheimischen wie ein Elefant im Porzellanladen - zumal die Frage auch nicht zur Etikette der dargestellten Epoche passt.