Kaum zu glauben, welche Pracht Lorne Lanning und seine Kollegen in Oddworld: Soulstorm aus der Unity-Egine kitzeln. Wir haben die Fortsetzung von New 'n' Tasty ausprobiert und bereits ein wenig mit den neuen Crafting-Möglichkeiten herumgespielt. Ein würdiger Nachfolger?

Jetzt aber zügig - ab in die nächste Ebene der 2,9 Dimensionen!

Das Oddworld-Universum erinnert an die Rose von Jericho: Diese Wüstenpflanze kann Jahre ohne Wasser oder Erde überleben. Doch legt man die ins Wasser, erblüht sie binnen Stunden zu einer hübschen Wüstenrose. Das Studio Oddworld Inhabitants schloss 2005 seine Tore, um sich vorerst aus dem Videospielgeschäft zurückzuziehen – und um seine prestigeträchtige Marke später im Zeitalter des Digitalvertriebs zurückzubringen. Hier tröpfelte das Kapital allerdings erst nach und nach wieder aufs Konto. Verantwortlich dafür waren immer aufwändiger verpackte Neuauflagen in Kooperation mit Just Add Water und das Remake New‘n‘ Tasty.Im Jahr 2020 schließlich soll ein vollwertiger Nachfolger mit dem Namen Oddworld: Soulstorm für PC und "Konsolen" hinzukommen, wobei es sich um eine direkte Fortsetzung von New 'n' Tasty handelt. Nach den Ereignissen aus dem Remake ist Abe zusammen mit 300 (frisch emanzipierten) Mudokons auf der Suche nach Essen, Wasser und einem neuen Zuhause. Gestrandet in einer Wüste entdecken sie ein seltsames Gebräu, das heimtückische Folgen für die neu gewonnene Freiheit hat. Neben dem "Soulstorm Brew" sollen auch die Themen Umweltbewusstsein, Kapitalismus, Konsumverhalten und Sucht aufgegriffen werden.Wie viel Mühe sich Serienschöpfer Lorne Lanning und seine Kollegen aus der Filmeffekt-Branche geben, zeigt sich schon jetzt an jeder Ecke. Für einen Indie-Titel wirkt fast alles unheimlich schick und fein animiert – von kleinsten Flammeneffekten über die warme, glänzende Beleuchtung bis hin zu feinen Splittern oder Armatur-Verzierungen, die sich auch im Hintergrund noch erkennen lassen. Die Entwickler der Unity-Engine sitzen übrigens gerade daran, diverse Feinheiten der HDR-Implementierung umzusetzen, so Executive-Producer Bennie Terry. Dann dürften Feinheiten wie die zahlreichen Funken noch besser zur Geltung kommen.Alles, was hier in der Ferne herum wuselt, ist übrigens auch für den Spieler erreichbar. Möglich wird das durch Lannings „2,9D“-Konzept. Das von Fans geforderte 2,5D ist ihm noch nicht genug: Stattdessen begibt man sich zusätzlich immer wieder in kurze Railshooter-Sequenzen in die Tiefe, nachdem man die Kontrolle über eine fahrende Plattform übernommen hat. Bei anderen Überquerungs-Aktionen kann es schon einmal vorkommen, dass ein unaufhaltsamer Schnellzug die halbe Horde befreiter Mudokons in Brei verwandelt.