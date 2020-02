Endlich persönlich kämpfen

Die perfekte Balance – gibt es so etwas überhaupt in einem offenen Plattformer? Ori and the Blind Forest war vor fünf Jahren zumindest verdammt nah dran und sah nebenbei noch herzerwärmend idyllisch aus. Für unsere Vorschau haben wir den Nachfolger ausführlich angespielt. Kann das neue aktive Kampfsystem von Ori and the Will of the Wisps die Erkundungs-Formel weiter aufwerten?