Marvel's Avengers

Kern-Gruppe im Fokus



Obwohl sich mittlerweile eine ganze Riege an Helden bei den Avengers versammelt haben, konzentriert sich das Spiel offenbar auf den harten Kern, der aus Tony Stark (bzw. Iron Man), Thor, Steve Rogers (bzw. Captain America), Natasha Romanoff (bzw. Black Widow) und Bruce Banner (bzw. dem Hulk) besteht. Trotzdem wurde im Trailer bereits angedeutet, dass auch andere Figuren wie Hank Pym zumindest einen Gastauftritt haben werden. Und wer weiß? Vielleicht wird sogar noch der eine oder andere Avenger als spielbare Figur dazu kommen.



In der E3-Demo wird man zunächst Zeuge, wie die Helden beim so genannten A-Day in San Francisco gefeiert werden und auf

Es geht explosiv zur Sache...

der Bühne posieren. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine feindliche und offenbar hoch spezialisierte Armee die Stadt attackiert und es vor allem auf eines der Wahrzeichen der Stadt abgesehen hat: die Golden Gate Bridge.

Zunächst eilt Thor zum Ort des Anschlags und teilt nicht nur mit seinen Fäusten, sondern vor allem seinem wuchtigen Hammer Mjölnir aus, den er ähnlich einsetzen kann wie Kratos seine Axt in God of War. Und auch wenn die gezeigten Kampfszenen noch nicht so geschmeidig und dynamisch wirken, fühlt man sich unweigerlich an die Batman-Spiele von Rocksteady erinnert.



Ganz anders setzt sich zunächst Iron Man in Szene, wenn er in einer Flugsequenz auf Schienen über das Chaos auf der angeschlagenen Brücke hinweg düst und seine Waffensysteme aktiviert, zu denen auch zielsuchende Raketen zählen. Doch auch im Faustkampf macht er eine gute Figur und kombiniert den Schlagabtausch am Boden mit Attacken aus der Luft. Der Hulk zerstört dagegen in bester Tank-Manier alles, was sich ihm in den Weg stellt – selbst ein Panzer kann das grüne Kraftpaket nicht aufhalten. Darüber hinaus liefert sein Auftritt einen kleinen Vorgeschmack auf Plattform-Einlagen und die Einbindung von Reaktionstests, bei denen Brückenteile aus Beton schon mal zu Wurfgeschossen umfunktioniert werden.