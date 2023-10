Das Science-Fiction-/Fantasy-Epos Avatar lockte weltweit zahllose Fans in die Kinos – und das gleich zweimal. Die beiden Filme Aufbruch nach Pandora von 2009 sowie The Way of Water von 2022 zählen zu den erfolgreichsten Blockbustern aller Zeiten. Nun erweitert Ubisoft das Universum mit dem Videospiel Avatar: Frontiers of Pandora, in das wir rund sechs Wochen vor Release einen kleinen Blick werfen konnten.

In diesem Open-World-Adventure mit First-Person-Perspektive schlüpft ihr in die Rolle eines Na’vi zwischen den Fronten des eigenen Volkes und der Menschen, die sich auf dem Planeten Pandora niedergelassen haben. Als Kind von der Militärorganisation RDA entführt, um von den Menschen in einem Botschafterprogramm ausgebildet zu werden, habt ihr nach der Schlacht in den Hallelujah-Bergen die letzten 15 Jahre in einem Cryo-Schlaf verbracht. In diesem Kampf zwischen Na’vi und Menschen wurden die entführten Kinder befreit – nun findet ihr euch aber als ein Außenseiter im eigenen Volk wieder.