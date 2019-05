Gaspedal schrieb am 11.05.2019 um 00:44 Uhr

Naja, so toll ist es derzeit nun auch wieder nicht. Die Fahrphysik kommt derzeit nicht mal ansatzweise an rFactor2 Feeling ran (Fahre mit Fanatec CSW 2.5) . Was mir gefällt ist aber das moderne Design und dass endlich auch neben der Strecke etwas passiert, nämlich dass da Streckenposten stehen und mit Fahnen schwenken. Hat ja rFactor2 auch.

Ich finde AC1 immer noch besser und macht mir fahrerisch mehr Spaß. ACC geht in die richtige Richtung aber es fehlen noch so viele Sachen dass wir erst mal abwarten sollten wie die Finale Version wird.