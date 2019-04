Team Sonic Racing

Wer solche Freunde hat, braucht keine Gleiter – zumindest in den Augen von Sumo Digital: Sonics nächstes Rennspiel verzichtet auf Verwandlungen und setzt ganz auf den Teamgeist. Nur wer auch seine schwächelnden Partner an die Spitze bugsiert, gelangt aufs Siegertreppchen. Gelingt die Zusammenarbeit?

Auf den ersten Blick ist es nach wie vor ein herber Einschnitt: Keine Verwandlungen, keine Flieger, keine Boote – und nicht einmal Gaststars sind mehr zu den Kart-Rennen zugelassen. Stattdessen führen die 21 Strecken (zwölf davon neu) quer durch sieben Welten des Sonic-Universums. Beim Anspielen in London kam trotzdem schnell Party-Stimmung auf, denn manche der Team-Fähigkeiten sorgten tatsächlich für eine rege Zusammenarbeit und hektische Absprachen. Das Gedrängel und Gemetzel in knalligen Farben orientiert sich natürlich an Mario Kart. Sumos neu zugeteiltes Team aus Nottingham (früher war primär Sheffield zuständig) versucht aber, die Formel ein wenig aufzumischen.Am besten gefallen hat mir das „Slingshot“-Feature, das stark an die farbigen Turbo-Streifen aus Trailblazers erinnert. Hier lässt sich der Trick allerdings fokussierter und unkomplizierter nutzen: Das führende Team-Mitglied zieht einen glitzernden Schweif hinter sich her. Schafft man es, eine Weile lang darüber zu düsen und dann zur Seite auszuscheren, bekommt man einen kleinen Extraschub – fast wie von einer Steinschleuder. Ein schöner und äußerst unterhaltsamer Weg, wieder aufzuschließen! Manchmal fühlte ich mich dabei fast wie Schumi, als er 2011 in Spa noch 19 Plätze aufholte.Manch andere Tricks benötigen offenbar mehr Eingewöhnung, weil man sich als Neuling inmitten der bunten Reizüberflutung nur schwer darauf konzentrieren kann. Dazu gehört das Anschubsen gestrauchelter Partner, die z.B. nach einem Crash langsam über die Strecke eiern. Düst einfach an ihnen vorbei und schon kommen sie schnell wieder in die Gänge. Auch bei Feinheiten wie dem „Item-Transfer“ muss sich noch zeigen, ob gewöhnliche Spieler in der Hitze des Gefechts klar kommunizieren können, welcher Freund gerade welches Extra gebrauchen könnte. Wie dem auch sei, solche Team-Aktionen laden auf jeden Fall die Team-Ultimate-Leiste auf. Zündet man sie gleichzeitig, marodiert das komplette Team kurzzeitig unbesiegbar und mit einem Turbo über die Strecke.Bei den Waffen und Extras aus typischen Item-Boxen war es vermutlich nicht gerade die beste Entscheidung, die Wisps mit ihrem relativ ähnlichem Aussehen als Waffen-Symbole zu nutzen. Es kann schon ein Weilchen dauern, bis man ihre Farben und Funktionsweisen durchschaut und verinnerlicht hat. Dann werden sie allerdings durchaus praktisch: Neben einer Bombe und diversen Blitzattacken haben mir vor allem die abprallende Rakete und die Stacheln für Ramm-Angriffe gefallen. Außerdem versucht man natürlich wo es geht, den Boost durch Drifts oder simple Luft-Salti bis auf Level 3 hochzutreiben.