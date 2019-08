Richteten Microsoft und The Coalition ihren Fokus auf der E3 auf den neuen Escape-Modus von Gears 5, stand auf der gamescom der Horde-Modus im Mittelpunkt. Dort wartet zwar vornehmlich Altbekanntes, doch will man das bewährte Konzept mit ein paar neuen Features und Änderungen aufpeppen. Wir haben uns für die Vorschau als Team ins Gefecht gestürzt...

Gesammelte Energiepunkte lassen sich neuerdings auch in Perks investieren.

50 zunehmend schwere Gegnerwellen und fünf schwer bewaffnete Kämpfer, die sich im Teamwork der etwa zwei- bis dreistündigen Herausforderung stellen: Im Kern hat sich der Horde-Modus seit seiner Einführung bei Gears of War 2 (2008) kaum verändert. Und so nimmt man es erneut mit den Locust, Droiden und einigen neuen Gegnertypen auf, von denen manche an überdimensionale und kriechende Blutegel erinnern. Andere wiederum werden von einem undurchdringlichen Schutzschild umgeben, das von einer Drohne generiert wird, die man zunächst in ihre Einzelteile zerlegen muss.Der Basisbau bzw. das Errichten von Verteidigungsanlagen wie Barrieren, Geschützen, Munitionsdepot & Co ist ebenfalls weiterhin ein Bestandteil der Horde-Action, der vor allem bei stärkeren Wellen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Generiert werden die wichtigen Objekte wieder mit dem Fabrikator, dessen Standort man frei bestimmen und verändern kann. Voraussetzung dafür ist dagegen ein gut gefülltes Konto mit der Ingame-Währung, die man bei getöteten Feinden einsammelt. Dabei sollte man sich aber beeilen: Um mit dem Aufsammeln der „Power-Marken“ den maximalen Profit einzuheimsen, muss man sie innerhalb von 30 Sekunden einsammeln, denn der Wert nimmt mit der Zeit kontinuierlich ab. Ein fieser Trick, um Spieler durch den Zeitdruck-Faktor aus der Deckung zu locken... Schön: Die Power-Marken werden automatisch innerhalb des gesamten Teams aufgeteilt. Man hilft also nicht nur dem Team, sondern profitiert gleichzeitig auch vomSammelerfolg der Mitspieler.Als Alternative zum Basisbau darf man die gesammelten Power-Marken neuerdings aber auch in Perks investieren, von denen jeder Charakter vier besitzt, die in jeweils zehn Stufen verbessert werden können. Dazu zählen etwa die üblichen Schadensboni, eine höhere Gesundheit oder ein flotteres Tempo bei der Ausführung von Aktionen.Ebenfalls neu ist das kartenbasierte Skill-System. Pro Figur gibt es 14 dieser Karten, die mit Schrott aus Supply Drops gecraftet werden und von denen man maximal fünf gleichzeitig ausrüsten darf. Beim Anspielen hatten wir leider noch keine Möglichkeiten, mit dem System herumzuspielen. The Coalition versicherte allerdings, dass es keinen Kauf von Skills oder Skill Cards in Form von Mikrotransaktionen geben wird. Auch Lootboxen erteilt man eine Absage, wird aber für bestimmte kosmetische Inhalte extra zur Kasse bitten.