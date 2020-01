Civarello schrieb am 21.01.2020 um 18:56 Uhr

Oje, eine "-Core"-Band im gleichen Atemzug mit CC oder Aborted zu nennen dürfte so einigen "Puristen" sauer aufstoßen. Ich zumindest war bis einschließlich "Hate" auch noch ganz angetan, alles was danach kam fand ich aber ehrlich gesagt eher suboptimal. Aber gut, hier geht´s um DooM....

Wie schon zigfach erwähnt ist DooM 2016 mein Shooter der letzten Jahre was Tripple-A angeht. Ok, SO viel Konkurrenz gab/gibt es was AAA angeht jetzt nicht was diese Art Shooter angeht....mit Shootern der "moderneren" Art (kaum Gegner- und Waffenvariation, kaum vorhandenes Leveldesign, Hauptfokus Multiplayer etc.) kann ich persönlich seit über 10 Jahren nix mehr anfangen.

Als DooM 2016-Nachfolger ist DooM: Eternal mein Most Wanted dieses Jahr; noch vor Spielen wie Cyberpunk, Last of Us 2 oder dem FF7-Remake (von den Spielen die bereits bekannt sind, klar). Auf Platz 2 würde bei mir Ori and the Will of the Wisps landen.

Hoffentlich bekommt ID die PC-Version wieder so gut hin wie bei DooM: 2016. Zwar nicht perfekt, aber zumindest bei der Optimierung gab es weniger Grund zur Klage. Leider muss man so etwas heutzutage als Positivum hervorheben........