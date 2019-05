Trine 4: The Nightmare Prince

Nach dem ungeliebten Trine 3 und dem etwas kruden Koop-Brawler Nine Parchments geht es für Frozenbyte zurück zu den Wurzeln: Trine 4: The Nightmare Prince spielt sich wieder in der althergebrachten 2,5D-Ansicht ab – ganz so, wie es viele Fans lieben. Kann das neue Rätsel-Abenteuer die alte Magie entfachen?

Magische Kulissen



Zauberer Amadeus, der Ritter Pontius und der Dieb Zoya begeben sich auf eine Quest, um den jungen Prinzen Selius zu retten. Er leidet unter monströsen Alpträumen, die aufgrund seiner magischen Fähigkeiten sogar zur grausamen Wahrheit werden könnten. Daher wird der Trip auch zur Rettungsmission der Welt, damit sie nicht vom „Nightmare Prince“ verschlungen wird. Nach und nach sollen Ton und Farbgebung dementsprechend immer düsterer werden. In Ruinen, Gräbern oder Birkenhainen kamen bereits einige schöne kooperative Puzzle-Tricks zum Einsatz, die je nach Herangehensweise und Spielerzahl ein wenig variieren. Bis zu vier Teilnehmer dürfen on- oder offline mitmischen, um mit Feuer, Luft, Licht, Magneten, Elektrizität und mehr herumzpfuschen.

Fokus auf Physik-Puzzles



Laut Entwicklern gibt's diesmal das üppigste Trine: Der Umfang soll größer ausfallen als bei Trine 2 Complete. Mitspieler dürfen jederzeit ein- oder aussteigen. Bei Bossen wie dem Cursed Knight etwa kommen kleine Rätselelemente wie die einstürzende Decke zum Einsatz – die offenbar auf ausgewogene Weise von klassischen Schwert-Attacken ergänzt werden. Oft werden auch freundliche Tiere und Giganten der Welt herbeigerufen, die z.B. eine schwere Brücke in die Luft wuchten. Dass die Physik-Engine hier und da noch kleine technische Macken offenbarte, verwundert bei einer Alpha-Version natürlich nicht. Grafisch wirkte die detailüberflutete Kulisse bereits richtig schick und geschliffen. Die eingestreuten Dialoge sollen in der Vollversion deutsch vertont werden, für eine HDR-Einbindung gibt es bisher aber seltsamerweise keine konkreten Pläne. Die schummrige Beleuchtung mit ihren gleißenden Kontrasten wäre in unseren Augen wie gemacht für moderne Fernseher.

Einer hebt einen Metallwürfel oder eine Eisenkugel hoch, die von der hauseigenen Engine berechnet wird; der Partner schleudert sie dann in Hindernisse. Oder man balanciert einfach auf der übergroßen Metallmurmel über gefährliche Stacheln. Auch an bewegliche Klappen oder Rädchen gebundene Seile kommen immer wieder zum Einsatz, zumal sich auch Lichtstrahlen per Schild umlenken lassen. Neue Fähigkeiten sollen nach und nach freigeschaltet und vom überarbeiteten Kampfsystem aufgelockert werden. Bei Letzterem versuchen die Entwickler darauf zu achten, dass es möglichst taktisch abläuft.