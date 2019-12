Bei der Vorstellung von Diablo Immortal auf der BlizzCon 2018 ist Blizzard Entertainment in so ziemlich jedes Fettnäpfchen getreten, das man sich nur vorstellen kann - entsprechende Memes findet man auch ein Jahr später haufenweise im Netz. Auf der BlizzCon2019 fristete Diablo Immortal deshalb ein Schattendasein und glänzte bei der Eröffnungszeremonie durch Abwesenheit. Dennoch konnte man das Spiel für Android, iPhone sowie iPad ausprobieren - und das haben wir getan.



Grafikstil und Klassenauswahl erinnern schwer an Diablo 3.

Die Richtung vieler Attacken kann festgelegt werden.

Diablo Immortal ist zwischen den Ereignissen von Diablo 2: Lord of Destruction und Diablo 3 angesiedelt. Der Weltenstein liegt in Scherben und seine Fragmente verderben das Land. Diablos Diener versuchen, diese Macht zu nutzen, um erneut den Herrn des Schreckens nach Sanktuario zu bringen. Mal wieder soll die Menschheit unterworfen werden, was einige Helden natürlich verhindern sollen ...Zwischen sechs Klassen darf man wählen: Barbar, Mönch, Zauberer, Dämonenjäger, Kreuzritter und Totenbeschwörer. Es fehlt bloß der Hexendoktor, dann würde diese Liste exakt den Klassen aus Diablo 3 entsprechen. Auch viele Fertigkeiten der Kämpfer und Kämpferinnen orientieren sich am dritten Diablo-Teil. Der Barbar schwingt seinen Hammer der Urahnen oder springt mitten ins Geschehen und entfesselt dort seinen Wirbelwind. Der Mönch verteilt den Schlag der Sieben Fäuste. Der Zauberer beschwört Meteore und kann sich teleportieren, während der Dämonenjäger mit dem Rachehagel für stetigen Flächenschaden sorgt. Sein "gewagter Schwung ", mit dem er sich an einen Ort in der Nähe schwingen kann, ist hingegen neu. Gleiches gilt für die "Ultimates" jeder Klasse. Sie werden durch die automatischen Standard-Angriffe jeder Klasse aufgeladen und können bei Bedarf ausgelöst werden.Das Barbaren-Ultimate verstärkt z.B. die Fertigkeit "Zerfetzen", erhöht die Angriffsreichweite, stößt Gegner zurück und entzieht ihnen bei jedem Treffer Leben. Beim Dämonenjäger wird die Fertigkeit Armbrustschuss stärker, wodurch jeder Angriff mehrere Gegner treffen kann. Durch den Blitzfluss werden bei Mönchen die "Donnerfäuste" schlagkräftiger. Jede Attacke teleportiert den Mönch zum Gegner und es wird jedes Mal ein Gewitter erzeugt, wenn ein Widersacher besiegt wurde. Beim Zauberer wird der "Stromschlag" verbessert und die Anzahl an Zielen, auf die Blitze überspringen können, erhöht - und man bewegt sich beim Angreifen."Ultimates" sollte man einsetzen, um Bosse oder große Schwärme von Gegnern zu erledigen. Weitere Kampf-Ressourcen wie in Diablo 3 gibt es nicht. Barbaren benötigen also keine Wut, um eine Attacke zu starten und Dämonenjäger kein Hass/Disziplin. Es gibt nur die sich langsam aufladenden Ultimates und die sonstigen Fähigkeiten, die jeweils über eine Abklingzeit verfügen.Gesteuert werden der Charakter sowie seine Aktionen mit zwei Touchscreen-Bedienungselementen in den Ecken links unten und rechts unten. Mit dem linken Element, das an ein virtuelles "Circle Pad" erinnert, steuert man die Bewegung der Spielfigur. Man verschiebt also einen Kreis (in einem Kreis) nach oben-rechts und schon bewegt sich der Charakter nach oben-rechts. Hält man den Daumen länger in eine Richtung, bewegt sich die Figur dauerhaft dahin. Die Bewegungssteuerung ist simpel und gut, jedoch ist die Kollisionsabfrage verbesserungsbedürftig. Viel zu häufig blieb mein Barbar unnötigerweise an Grabsteinen, Wurzeln, Zäunen oder in engeren Passagen hängen, was Zweifel an der Präzision der Steuerung sät.