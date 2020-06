Jetzt ist es offiziell: Die Slightly Mad Studios und Publisher Bandai Namco haben Project Cars 3 angekündigt! Dabei will man zwar an vielen Traditionen festhalten, doch sollen die Struktur der Karriere und die Progression komplett überarbeitet werden. Für die Vorschau hatten wir die Möglichkeit, einer Präsentation der Entwickler beizuwohnen, in der die neue Vision für Project Cars vorgestellt wurde.

Im Fuhrpark finden sich erneut lizenzierte Flitzer verschiedener Klassen und Jahrgänge.

Das dynamische Wettersystem sorgt erneut für Überraschungen.

Die Zeiten, in denen man seine Rennfahrer-Karriere in der Kampagne völlig frei gestalten konnte, sind vorbei. Stattdessen muss man sich hier wieder von den unteren Klassen zu den Top-Serien hocharbeiten und Events erst freischalen, bevor man dort an den Start gehen darf. Belohnungen erfolgen zudem in Relation zu den verwendeten Fahrhilfen sowie dem Schwierigkeitsgrad.Ein XP-System hält im neuen Teil ebenfalls Einzug in die Serie und ergänzt die Preisgelder, die man in die Anschaffung neuer Fahrzeuge oder in Upgrades investieren kann. Entsprechend wird man mit Punkten für Aktionen wie Überholmanover, Windschattenfahren und gutes Kurvenfahren belohnt. Gleichzeitig koppelt man es pro Rennen an drei (optionale) Herausforderungen. Dazu gehört z.B. das Erreichen einer bestimmten Endposition, eine vorgeschriebene Anzahl an Überholmanövern oder eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit. Aus den gezeigten Szenen geht bereits hervor, dass im Rahmen der Karriere nicht nur Rennen aneinander gereiht, sondern z.B. auch Hotlap-Missionen eingestreut werden. Wer will und über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt, kann sich bereits Zugang zu den Events in höheren Klassen verschaffen. Zudem gibt es die Möglichkeit, zu einem Leihwagen zu greifen, falls das Ersparte noch nicht zum Kauf reichen sollte. In diesem Zusammenhang betont Slightly Mad bereits, dass es keinerlei Mikrotransaktionen in Project Cars 3 geben soll. XP und Preisgelder sind zudem nicht auf die Karriere beschränkt, sondern verteilen sich über sämtliche Spielmodi und werden daher zu einem Gesamtwert addiert.Die Fahrzeuge der zehn Klassen, darunter Flitzer wie der Lotus Exige Cup 430, der McLaren 570S GT4, Mercedes AMG GT-R oder Prototypen wie der Jaguar XJR-9, erhalten jetzt einen Leistungsindex namens PIR (Performance Index Rating), der z.B. auch die installierten sowie mehrstufigen Upgrades (z.B. Bremsen, Gewichtsreduzierung, Luftfilter etc.) widerspiegelt, die übrigens auch im Mehrspielermodus erhalten bleiben sollen. Dort steht neben dem schnellen Spiel mit Matchmaking-Optionen und den eigenen Custom-Lobbys neuerdings ein Modus zur Verfügung, bei dem die wechselnden Online-Veranstaltungen nur zu bestimmten Zeiten stattfinden. Zuvor kann man jedoch schon die Qualifikation in Angriff nehmen, um sich mit einer flotten Zeit eine gute Startposition zu sichern. Das alles erinnert auf den ersten Blick an den Wettbewerbsmodus von GT Sport. An den Einstufungssystemen für Skill und Safety will man im Mehrspielermodus weiterhin festhalten.Wer den direkten Auseinandersetzungen auf der Strecke lieber aus dem Weg gehen will und asynchrone Duelle mit anderen Spielern bevorzugt, wird sich im neuen Modus „Rivals“ wohl fühlen, der die Community Events aus Project Cars 2 ersetzen soll. Dort warten tägliche, wöchentliche und monatliche Herausforderungen auf Raser, die um Plätze auf der Bestenliste kämpfen und dabei gegen Geisterwagen anderer Spieler antreten. Diese sollen dynamisch an die eigenen Leistungen angepasst werden, so dass immer die Ghosts von Fahrern in unmittelbarer Nähe der eigenen Position auf der Bestenliste ausgewählt werden. Die Teilnehmer verdienen so genannte Rivalen-Punkte, die man für die Aufstiege in höhere Divisionen benötigt, die von Silver 2 über mehrere Stufen bis zur Platinum-Klasse unterteilt sind. Dies soll zusätzliche Anreize schaffen, sich beim Zeitfahren durch die Klassen nach oben zu kämpfen.