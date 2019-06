DragonBall Z: Kakarot

Zurück in luftiger Höhe

Nach wie vor kein Technik-Highlight, aber die offene Unreal-Engine-Welt im Comic-Stil hat sich im Vergleich zu Xenoverse 2 merklich gesteigert.

Das Rollenspiel-Abenteuer rund um Son-Goku alias Kakarot folgt der Storyline von DragonBall Z , nebenbei lassen sich aber auch allerlei andere Nebenquests, Kämpfe und Freizeitaktivitäten starten. Grafisch wirkte das Gebotene im Comicstil bereits ein wenig detailreicher und idyllischer als in Xenoverse 2 , auch wenn man technisch bei weitem nicht mit Vorzeigetiteln wie dem frisch angekündigten Tales of Arise mithalten kann. Schön auch, dass zumindest zu Beginn das Spammen von Energie-Projektilen weniger einfach war – und dass nach gewaltigen Attacken endlich kleine Krater im Boden zurückbleiben.Im Vergleich zur Zerstörung in Battlefield & Co ist das natürlich nur ein kleiner Fortschritt, aber immerhin. Nebenaufgaben sollen übrigens Antworten auf lang erwartete Fragen der 'DragonBall-Z"-Geschichte geben. So traf ich bei meinem ersten Ausflug auf Nam, den man im Manga nur in Son-Gokus Kindheit zu Gesicht bekommt.Bislang sind solche Unterhaltungen allerdings mit arg simplen Lippenbewegungen umgesetzt. Bei den Schlägen, „Schüssen“, Kombos und Follow-ups dürften sich nicht nur Serienkennern zurechtfinden.