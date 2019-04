Die Reise führt durch diverse Klimazonen, in denen auch hölzerne Brücken gebaut werden.

Ich gebe zu, ich gehöre zur Fraktion, die man mit Overcooked in den Wahnsinn treiben kann! Auf Spielabenden halte ich mich mittlerweile ähnlich effektiv davon fern wie eine Katze von der Badewanne, auf einem Event beim Publisher Daedalic gab es aber kein Entkommen vor dem recht ähnlich gestrickten Unrailed. Ohne Umschweife drückten mir die Entwickler einen Controller in die Hand und das Gezanke nahm seinen Lauf.Hier geht es um einen Zug, der nicht entgleisen darf, weil seine Konstrukteure vergessen haben, zuerst ein Schienennetz zu bauen. Clever. Das Konzept bietet aber die Grundlage für ein ähnlich turbulentes Chaos wie in Team 17s Interpretation des Couch-Koop-Themas für vier Spieler. Den Gesichtern meiner Mitspieler nach zu urteilen hatten sie zumindest jede Menge Spaß dabei, sich gegenseitig herumzukommandieren. Einer schnappt sich die Axt und hackt an Wäldern Holz (und schlägt idealerweise eine Schneise zum Ziel), ein anderer nimmt die Spitzhacke für die Metallgewinnung am Gebirgsrand.Danach schleppen sie (oder aufmerksame Kollegen) die Blöcke zum Güterwaggon des Zuges, wo aus beiden „Zutaten“ automatisch eine Schiene geschmiedet wird. Letztere schleppt man dann vor den unaufhörlich voran dampfenden Zug und verschafft ihm immerhin etwas mehr Schienenweg in Richtung Zielbahnhof. Zwischendurch sollte man sich mit der Hilfe der Seen und einem Wasserbottich auch um die Kühlung des Dampfrosses kümmern.Die Entwickler sollten vielleicht etwas knalligere Farben wählen, damit man inmitten der gesetzten Töne nicht wichtige Details übersieht. Auch andere Details wie der Unschärfefilter in kritischen Momenten waren nicht gerade förderlich. Davon abgesehen scheint das Konzept aber aufzugehen. Der Schwierigkeitsgrad wirkte bereits recht knackig, doch mit ein wenig Übung und besserer Rollenverteilung sprachen wir uns besser ab und schafften es immer weiter durch eine der prozedural generierten Landschaften. Geplante Spielvarianten sind ein Online-Multiplayer, Versus und Couch-Koop. Zudem denken die Entwickler über zuschaltbare Bots nach. Das Spiel wird zunächst im Early Access erscheinen - natürlich im Sommer, wenn die drückende Hitzewelle die gereizte Stimmung noch zusätzlich anheizt!